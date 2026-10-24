Περιστέρι: Τα highlights της νίκης κόντρα στο Μαρούσι (vid)
Το Περιστέρι επικράτησε του Αμαρουσίου με 83-81 μετά από έναν αγώνα με έντονες συγκινήσεις και πέτυχε την τρίτη του νίκη στη φετινή GBL. Για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, κορυφαίοι ήταν οι Νίκολς με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ και Κάριους με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ. Για τους φιλοξενούμενους, που δεν έχουν ακόμη νίκη μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών, ο Γουόκερ ήταν συγκλονιστικός με 30 πόντους αλλά και μοιραίος ταυτόχρονα, αφού στο φινάλε έκανε κρίσιμα λάθη για το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου.
Δείτε τα highlights:
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