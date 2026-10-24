Δείτε σε βίντεο τις κορυφαίες φάσεις στο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός που τελείωσε στο 0-0.

Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με αντίπαλο τον Λεβαδειακό είχε πρακτικά μία επίμαχη φάση. Αυτήν του 94' όπου ακυρώθηκε το τέρμα του Καλτσά για χέρι του στην φάση αυτή. Το παιχνίδι ως γνωστόν τελείωσε στο 0-0.