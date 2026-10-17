Ο Πετρούνιας παραμένει εντός πρόκρισης στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος

O Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται στην 6η θέση του προκριματικού των κρίκων και θα περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας την Κυριακή (18/10) για την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Ρότερνταμ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα χρειαστεί να περιμένει την ολοκλήρωση των προκριματικών στους κρίκους την Κυριακή (18/10), προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο πρόκρισης στον τελικό του οργάνου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

Η διοργάνωση άρχισε το πρωί του Σαββάτου (17/10) και ο Λευτέρης Πετρούνιας στον προκριματικό του αγώνα βαθμολογήθηκε με 14,033β., που αρχικά τον έφεραν στην 4η θέση της κατάταξης.

Όμως μετά την ολοκλήρωση του δεύτερους σκέλους του προκριματικού το απόγευμα του Σαββάτου, ο «άρχοντας των κρίκων» υποχώρησε στην 6η θέση.

Η πρόκριση τθα κριθεί από τις επιδόσεις των αθλητών στους δύο ομίλους που απομένουν, με τη συνέχεια των προκριματικών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στον τελικό του Σαββάτου (24/10) παίρνουν οι οκτώ γυμναστές με την υψηλότερη βαθμολογία.

Η προσωρινή οκτάδα

1.Ίλια Ζάικα (Ρωσία) 14,533

2.Τούλοκ Κάρτνεϊ (Μ. Βρετανία) 14,500

3.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14,233

4.Κοσάκ Μεχμέτ Αϊμπέρκ (Τουρκία) 14,233

5.Όκα Σινοσούκε (Ιαπωνία) 14,066

6.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14,033

7.Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 13,900

8.Κάμερον Νέλσον (ΗΠΑ) 13,833

Στο μονόζυγο, ο Απόστολος Κανέλος συγκέντρωσε 12,366 βαθμούς και είναι στην 59η θέση της προσωρινής κατάταξης. Την Κυριακή (18/10) επίσης ο Αντώνης Τανταλίδης και ο Γιάννης Χρονοπούλος, θα αγωνιστούν στο σύνθετο ατομικό.

