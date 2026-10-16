Οι τρεις κορυφαίες Ρωσίδες γυμνάστριες δεν έλαβαν βίζα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ

H Αντζελίνα Μελνίκοβα τον Αύγουστο είχε βρεθεί στο επίκεντρο, όταν οι αρχές της Κροατίας είχαν αρνηθεί να δώσουν βίζα στη Ρωσίδα γυμνάστρια προκειμένου να πάρει μέρος στο ευρωπαϊκά πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

Η 26χρονη την τελευταία στιγμή πήρε την άδεια εισόδου στην Κροατία, αγωνίστηκε, θριάμβευσε στο σύνθετο ατομικό με 55,932 βαθμούς, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και στο άλμα, φθάνοντας στα έξι συνολικά χρυσά μετάλλια στην καριέρα της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Δύο μήνες αργότερα συμβαίνουν τα ίδια και χειρότερα. Το Σάββατο (17/10) αρχίζει στο Ρότερνταμ το παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και οι τρεις κορυφαίες αθλήτριες της ρωσικής ομάδας γυναικών δεν θα αγωνιστούν στη διοργάνωση. Κι ανάμεσά τους βρίσκεται η Αντζελίνα Μελνίκοβα.

Ο λόγος δεν είναι κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά η άρνηση των αρχών της Ολλανδίας να δώσουν βίζα σε τρεις συγκεκριμένα αθλήτριες: Την Αντζελίνα Μελνίκοβα, που δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλος της στο σύνθετο, την 21χρονη Βικτόρια Λιστουνόβα, ολυμπιονίκης στο ομαδικό στο Τόκιο το 2021 και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Άννα Κολμίκοβα.

Η ομοσπονδία της Ρωσίας, ανακοινώνοντας την είδηση, παρέθεσε και τον λόγο που δεν έλαβαν βίζα εισόδου στην Ολλανδία, αναφέροντας πως: «Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ζώνης Σένγκεν θεωρούν τις αθλήτριες απειλή για τις διεθνείς τους σχέσεις».

Με δημοσίευμα του theins.press οι δύο έχουν υποστηρίξει δημόσια τις πολιτικές της ρωσικής κυβέρνησης, ενώ η τρίτη πιστεύεται ότι έχει δεσμούς με τη Ρωσική Εθνοφρουρά, μια ξεχωριστή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, που ελέγχεται από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Βάζουν φρένο στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Υπάρχει όμως και η άλλη διάσταση στο θέμα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ θα κριθούν και τα πρώτα εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, συγκεκριμένα οι χώρες που κατακτήσουν τα μετάλλια στο ομαδικό ανδρών και γυναικών, αυτόματα αποκτούν το δικαίωμα να στείλουν ομάδες των πέντε αθλητών-τριών στο Λος Άντζελες.

Η ομάδα γυναικών της Ρωσίας μετά την απουσία των τριών γυμναστριών θα εμφανιστεί αποδυναμωμένη στο ομαδικό, όπου αν δεν συνέβαινε το απρόοπτο, θα εξασφάλιζε την πρόκριση για το «Λος Άντζελες 2028».

Η Μελνίκοβα εξέφρασε την απογοήτευσή της σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω καν ποια είναι τα συναισθήματά μου. Μέσα μου, θέλω να κλάψω. Αλλά, είναι σαν να ένιωθα ότι αυτό θα συνέβαινε, επειδή κάτι μέσα μου το έλεγε. Σε μια τέτοια κατάσταση, στην πραγματικότητα, η αίσθηση της αξιοπρέπειάς σου αρχίζει να ενεργοποιείται, και επειδή σε κοροϊδεύουν έτσι, δεν θέλεις καν να πας, γιατί ποιο είναι το νόημα;».

«Είναι πολύ λυπηρό, επειδή ο στόχος δεν είναι να αναμειχθεί ο αθλητισμός με την πολιτική. Το ακούμε αυτό συνέχεια, αλλά στο τέλος της ημέρας, υπάρχουν πάντα τα πολιτικά κίνητρα. Έχουν καταβληθεί όλες οι προσπάθειες για να πειστεί η ολλανδική κυβέρνηση να παράσχει βίζες σε όλους τους αθλητές» δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής, Νικόλας Μπουόμπανε.

Ο Ρώσος υπουργός Αθλητισμού, Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ, δήλωσε ότι η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή θα κατέθετε προσφυγή στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής, ζητώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα να μην αποτελέσει αγώνα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.



