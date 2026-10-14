Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν επτά αθλητές και αθλήτριες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η ελληνική ενόργανη γυμναστική δίνει το «παρών» σε μία ακόμη κορυφαία διεθνή διοργάνωση. Από τις 17 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, το Ρότερνταμ της Ολλανδίας φιλοξενεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από επτά αθλητές και αθλήτριες.

Η ελληνική αποστολή

Λευτέρης Πετρούνιας – Κρίκοι

Αντώνης Τανταλίδης – Σύνθετο Ατομικό

Γιάννης Χρονόπουλος – Σύνθετο Ατομικό

Απόστολος Κανέλλος – Μονόζυγο

Αθανασία Μεσίρη – Άλμα

Ελβίρα Κατσάλη – Δοκός Ισορροπίας & Ασύμμετροι Ζυγοί

Μαγδαληνή Τσιώρη – Ασύμμετροι Ζυγοί

Την ομάδα συνοδεύουν ο Εθνικός προπονητής Δημήτρης Ράφτης, οι Ομοποσπονδιακοί προπονητές Γιάννης Ζαχαριάδης, Θεόφιλος Λαλεχός, Ηλίας Τσοπάνογλου, Ντιάνα Ντούτεβα, οι φυσιοθεραπεύτριες Ιρίνα Σολογκόρ και Αλέξανδρα Κοντοπίδη και οι κριτές Φωτεινή Μέλλου και Σταύρος Γαλέρος, ενώ Αρχηγός της Αποστολής είναι ο Β’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αβραάμ Σαπρανίδης, υπεύθυνος του αθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μας, Λευτέρης Πετρούνιας, θα διεκδικήσει μία ακόμη σημαντική διάκριση στην κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος.