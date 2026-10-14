Υπεγράφη η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, της Πολιτείας και της LAMDA Development, για την εγκατάσταση του αθλήματος στο Υπόστεγο B Αεροσκαφών (Hangar B)

Η εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, εντός της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούνιο, επισφραγίστηκε την Τετάρτη (14/1) με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, του Ο.Α.Κ.Α. του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά και της LAMDA Development.

Η Σύμβαση Συνεργασίας υπεγράφη, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της LAMDA Development Οδυσσέα Αθανασίου, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Βασίλη Τσολακίδη, την Πρόεδρο του Ο.Α.Κ.Α Ιωάννα Μπάτσου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά Ιωάννη Παπαδημητρίου.

Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων για την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία στο Υπόστεγο Β (Hangar B) του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον προπόνησης και ανάπτυξης για αθλητές και αθλήτριες όλων των αγωνισμάτων της γυμναστικής.

Το Υπόστεγο B Αεροσκαφών (Hangar B) έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αξιοποίηση του ιστορικού αυτού κτιρίου για την στέγαση της νέας έδρας της Ε.Γ.Ο. αποτυπώνει τη δέσμευση της LAMDA για διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, μέσω της επανάχρησης εμβληματικών κτιρίων, τα οποία αποκτούν νέα ζωή και σύγχρονο ρόλο, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με το παρελθόν του τόπου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της χώρας από τη LAMDA Development, αλλά και της δέσμευσης της για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και της συνολικής εμπειρίας άθλησης. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο του The Ellinikon ως προορισμού αθλητισμού, ευεξίας και ποιότητας ζωής, με εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τόσο τον οργανωμένο αθλητισμό όσο και το ευρύ κοινό.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει, εκ μέρους της Κυβέρνησης, τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του έργου της ανάπλασης του Ελληνικού, δήλωσε: «Τον περασμένο Ιούνιο ανακοίνωσα την λύση για την μετεγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Σήμερα, με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, όσα ανακοίνωσα παίρνουν και επίσημο χαρακτήρα.

Η Ομοσπονδία θα αποκτήσει νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Υπόστεγο Β του Ελληνικού, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εγκρίσεων. Στο μεταξύ, οι αθλητές της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο ΟΑΚΑ, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους.

Με τη συμφωνία αυτή συνδυάζουμε την πρόοδο της μεγαλύτερης επένδυσης που εξελίσσεται σήμερα στην Ελλάδα με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για τους αθλητές μας. Αυτή είναι και η προσπάθεια που έχω αναλάβει να συντονίζω από την πλευρά της Κυβέρνησης: ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια προκύπτουν, να προχωρεί το έργο του Ελληνικού με σταθερά και γρήγορα βήματα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης επισήμανε: «Το Υπουργείο Αθλητισμού δημιουργεί μαζί με τη Lamda, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού, το “Σπίτι της Γυμναστικής”, έναν σύγχρονο χώρο προπόνησης, που θα παραχωρηθεί στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για τα επόμενα 30 χρόνια, καλύπτοντας τις ανάγκες των εθνικών μας ομάδων.

Κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική γυμναστική, που μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές και μεγάλες διακρίσεις. Διασφαλίζουμε ότι οι εθνικές μας ομάδες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους, με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλήματος.

Με το “Σπίτι της Γυμναστικής” και τα περισσότερα από 858 αθλητικά έργα που υλοποιούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού, που ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, έχουμε μετατρέψει την Ελλάδα σε αθλητικό εργοτάξιο.

Επενδύουμε σε σύγχρονες αθλητικές υποδομές και δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά μας, επειδή, εδώ στο Ελληνικό, σε ένα ιστορικό κτίριο, ένα μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, θα εγκατασταθεί η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, μία ομοσπονδία που έχει προσφέρει στη χώρα πλήθος Ολυμπιονικών.

Και η χαρά μας γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς βλέπουμε μέρα με την μέρα το Ελληνικό να αποκτά παλμό, να παίρνει ζωή. Η υπόσχεση που δώσαμε για έναν νέο τόπο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, γίνεται πραγματικότητα».

Πετρούνιας: «Εύχομαι να είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική γυμναστική»

Ο Ολυμπιονίκης και τρις Παγκόσμιος Πρωταθλητής στους κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας, που βρίσκεται στο Ρότερνταμ για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς την LAMDA Development, την Ελληνική Κυβέρνηση, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, για την συμβολή τους στην προώθηση και υλοποίηση του σημαντικού έργου κατασκευής του νέου γυμναστηρίου ενόργανης γυμναστικής στο Ελληνικό.

Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής και τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών, που θα προσφέρουν στους αθλητές και στις αθλήτριές μας καλύτερες συνθήκες προπόνησης, εξέλιξης και προετοιμασίας για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Θέλω να ευχαριστήσω τη LAMDA Development για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην προώθηση αυτού του σημαντικού έργου, καθώς και την Κυβέρνηση για τη στήριξη και την προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της χώρας μας.

Ιδιαίτερες και προσωπικές ευχαριστίες απευθύνω στον κ. Αθανασίου, για το προσωπικό ενδιαφέρον, τη στήριξη και τη συμβολή του στην προσπάθεια να αποκτήσει η ελληνική γυμναστική τις υποδομές που της αξίζουν. Η προσωπική του συνεισφορά και η έμπρακτη υποστήριξη σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία αποτελούν για εμένα λόγο ιδιαίτερης εκτίμησης.

Η επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση στη νέα γενιά, στις αξίες της προσπάθειας, της πειθαρχίας, της επιμονής και της ευγενούς άμιλλας. Είναι μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και στις δυνατότητες που πρέπει να τους προσφέρουμε για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Εύχομαι η κατασκευή του νέου γυμναστηρίου στο Ελληνικό να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική γυμναστική, δίνοντας σε αθλητές και αθλήτριες τις εγκαταστάσεις που αξίζουν και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις επόμενες γενιές».

Με συνεργασία, κοινό όραμα και έμπρακτη στήριξη, μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό αθλητισμό».

Μετά την τελετή υπογραφής, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Υπόστεγο Β, όπου θα δημιουργηθούν οι νέες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και ενημερώθηκαν για τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Σχετικά με τη LAMDA Development

Η LAMDA Development S.A., η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια Σπύρου Λάτση, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens. Η κορυφαία αυτή εταιρεία συμμετοχών, στην οποία τα συμφέροντα της οικογένειας Σπύρου Λάτση εξακολουθούν να διατηρούν τον πλειοψηφικό έλεγχο, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στον τομέα των οικιστικών και επαγγελματικών αναπτύξεων κυρίως στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα- The Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet Athens στην Αθήνα, Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη - καθώς και στρατηγικής σημασίας εκτάσεις γης και εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα των μαρινών, όπως η Μαρίνα Φλοίσβου, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά και η Μαρίνα mega-yacht στην Κέρκυρα.

Η LAMDA Development υλοποιεί το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Το έργο αναπτύσσεται στον χώρο του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και θα αποτελέσει μια σύγχρονη, «έξυπνη» πόλη με επίκεντρο το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Η ανάπτυξη, που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με βάση τις αρχές βιωσιμότητας και καινοτομίας, περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες, εμπορικό κέντρο, πολυτελή ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς προορισμούς, χώρους πολιτισμού, αναψυχής, γραφείων και υπηρεσιών υγείας.



