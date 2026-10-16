O Πετρούνιας πανέτοιμος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) θα πάρει μέρος στον προκριματικό των κρίκων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

O Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος για μια ακόμη πρόκληση στην καριέρα του. Δύο εβδομάδες πριν από τα 36α γενέθλιά του ο «άρχοντας» των κρίκων αρχίζει την προσπάθειά του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ, που ανοίγει την αυλαία του το Σάββατο (17/10) και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (28/10).

Το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10, 13/10) θα αγωνιστεί στον προκριματικό των κρίκων, με στόχο να είναι ανάμεσα στους οκτώ καλύτερους που θα αγωνιστούν στον τελικό του οργάνου το Σάββατο (24/10, 15:00).

«Tο Podium τελείωσε με επιτυχία και αύριο μπαίνουμε στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Ρότερνταμ. 13:00 ώρα Ελλάδος ξεκινάμε! Πάμε δυνατά» έγραψε ο Πετρούνιας σε ανάρτησή του.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης τον Αύγουστο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, το 11ο της καριέρας του στη διοργάνωση, από τα οποία τα οκτώ είναι χρυσά.

Ο Πετρούνιας σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος έχει κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018, ενώ πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην Αμβέρσα το 2023.

Συνολικά επτά γυμναστές και γυμνάστριες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Εκτός από τον Πετρούνια θα αγωνιστούν οι: Αντώνης Τανταλίδης (Σύνθετο Ατομικό), Γιάννης Χρονόπουλος (Σύνθετο Ατομικό), Απόστολος Κανέλλος (Μονόζυγο), Αθανασία Μεσίρη (Άλμα), Ελβίρα Κατσάλη (Δοκός Ισορροπίας και Ασύμμετροι Ζυγοί) και Μαγδαληνή Τσιώρη (Ασύμμετροι Ζυγοί).

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ θα κριθούν και τα πρώτα εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, συγκεκριμένα οι χώρες που κατακτήσουν τα μετάλλια στο ομαδικό ανδρών και γυναικών, αυτόματα αποκτούν το δικαίωμα να στείλουν ομάδες των πέντε αθλητών-τριών στο Λος Άντζελες.