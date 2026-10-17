Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα χρειαστεί να περιμένει την ολοκλήρωση των προκριματικών στους κρίκους, για την πρόκριση στον τελικό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα χρειαστεί να περιμένει την ολοκλήρωση των προκριματικών στους κρίκους, προκειμένου να τσεκάρει το εισιτήριο πρόκρισης στον τελικό του οργάνου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

Η διοργάνωση άρχισε το πρωί του Σαββάτου (17/10) και ο Λευτέρης Πετρούνιας στον προκριματικό του αγώνα βαθμολογήθηκε με 14,033, που αυτή τη στιγμή τον φέρνουν στην 4η θέση της κατάταξης.

Ο «άρχοντας των κρίκων» παρουσίασε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5,700, όσο και ο Ίλια Ζάικα, όμως είχε πρόβλημα στην προσγείωση, με τη βαθμολογία στην εκτέλεση να είναι 8,333.

Την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου (24/10) παίρνουν οι οκτώ γυμναστές με την υψηλότερη βαθμολογία.

Η οκτάδα όπως έχει αυτή τη στιγμή

1.Ίλια Ζάικα (Ρωσία) 14,533

2.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14,233

3.Κοσάκ Μεχμέτ Αϊμπέρκ (Τουρκία) 14,233

4.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14,033

5.Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 13,900

6.Ζοακίν Αλβάρεζ (Χιλή) 13,700

7.Τσιά-Χουνγκ Τανγκ (Κινεζική Ταϊπέι) 13,600

8.Ντάνιελ Μαρίνοφ (Ρωσία) 13,366



