Δείτε το live του ΑΕΚ TV από το Στάμφορντ Μπριτζ ενόψει της αποψινής αναμέτρησης της Ένωσης με τη Σαχτάρ.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Δείτε το live pre game show του ΑΕΚ TV από το γήπεδο της Τσέλσι: