Σαχτάρ - ΑΕΚ: Το live pre game του ΑΕΚ TV από το Στάμφορντ Μπριτζ
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Δείτε το live του ΑΕΚ TV από το Στάμφορντ Μπριτζ ενόψει της αποψινής αναμέτρησης της Ένωσης με τη Σαχτάρ.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Δείτε το live pre game show του ΑΕΚ TV από το γήπεδο της Τσέλσι:
@Photo credits: INTIME
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