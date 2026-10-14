Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει παίξει 22 λεπτά στα τελευταία τρία παιχνίδια του Ολυμπιακού, με τον χρόνο συμμετοχής του να είναι μειωμένος.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την περσινή ιστορική αγωνιστική περίοδο, ως πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας. Ένας από τους παίκτες που είχε κάνει τη διαφορά, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έκανε σεζόν καριέρας.

Ο διεθνής γκαρντ που είχε ρόλο βασικού shooting guard, είχε παίξει σε 43 παιχνίδια στη EuroLeague (τα 42 στην αρχική πεντάδα), με μέσο όρο 15.9 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ, ανά 25.1 λεπτά συμμετοχής. Στην GBL από την άλλη, είχε 13.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ, ανά 21.4 λεπτά.

Φέτος, ο Ντόρσεϊ, δεν έχει ξεκινήσει πολύ «ζεστά», με εξαίρεση την πρεμιέρα στην Ευρώπη, κόντρα στην Μπασκόνια. Στη Βιτόρια είχε μείνει στο παρκέ για 23 λεπτά και είχε 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Με τη Ζάλγκιρις έπαιξε 20 λεπτά (10 πόντοι), με τη Βίρτους 27 (22 πόντοι), ενώ με την Εφές 17 λεπτά (4 πόντοι).

Στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή αγωνίστηκε 21 λεπτά, έχοντας 11 πόντους, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική με τον Κολοσσό, ήταν εκτός αποστολής. Ουσιαστικά, στα τελευταία τρία ματς του Ολυμπιακού, έχει παίξει συνολικά 22 λεπτά, καθώς με τη Βαλένθια όπου το ματς πήγε και στην παράταση, πάτησε παρκέ μόλις πέντε λεπτά.

Στη EuroLeague μετά από πέντε αγωνιστικές, έχει μέσο όρο 18.4 λεπτά, με 12.6 πόντους. Τα νούμερά του είναι χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις, δεν έχει ξεκινήσει βασικός.

Ο μειωμένος χρόνος συμμετοχής, κυρίως στα τελευταία ματς, είναι ο λόγος που έκανε τον Ντόρσεϊ να «ξεσπάσει» στα social media.