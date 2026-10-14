Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο εντυπωσιακό στάδιο της Μαρσέιγ. Αποστολή στη Μασσαλία Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης στις 22:00 θ' αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ για έβδομη φορά στην ιστορία του.

Στο επιβλητικό Βελοντρόμ της Μασσαλίας οι Πειραιώτες θ' αγωνιστούν για τέταρτη φορά. Μετρούν δύο ήττες και μία νίκη και στην είσοδο του γηπέδου, δεσπόζει το λαβαράκι από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού. Στις 23 Νοεμβρίου 2011 για την πέμπτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Champions League, ο Ολυμπιακός ανάγκασε τη Μαρσέιγ να υποκλιθεί.

Οι ερυθρόλευκοι έφυγαν νικητές με 1-0, με γκολ του Φετφατζίδη. Ο Γέστε έβγαλε απίθανη μπαλιά με το εξωτερικό του αριστερού του ποδιού και ο Φετφατζίδης με τρομερό αριστερό διαγώνιο σουτ νίκησε τον Μανταντά κι έγραψε το τελικό 0-1.

Δείτε το γκολ

Το «Βελοντρόμ» είναι ένα γήπεδο που χτίστηκε το διάστημα 1935-37 κι έχει χωρητικότητα 67.000 θεατές. Το ρεκόρ προσέλευσης είναι οι 66.312 θεατές στο ματς με τη Μονπελιέ στις 19/4/25. Φυσικά το επιβλητικό στάδιο έχει ανακαινιστεί τρεις φορές. Το 1984, το 1998 για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου στη Γαλλία και τελευταία φορά το 2014.

Δείτε στις φωτογραφίες το λαβαράκι του κόκκινου θριάμβου και εικόνες από το εντυπωσιακό γήπεδο.