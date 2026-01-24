Η πλειονότητα των ομάδων της Formula 1 έχει κάνει τις παρουσιάσεις της για τη νέα σεζόν και πλέον ετοιμάζεται για το πρώτο χειμερινό τεστ στη Βαρκελώνη.

Η σεζόν παρουσιάσεων για τα μονοθέσια της Formula 1 του 2026 εξελίχθηκε φέτος νωρίτερα και με μεγαλύτερη ουσία από άλλες χρονιές. Οι ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς ώθησαν αρκετές ομάδες να βγουν γρήγορα στην πίστα, πριν από το πρώτο χειμερινό τεστ.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πενθήμερο τεστ στη Βαρκελώνη (26-30 Ιανουαρίου) φτάνει σιγά-σιγά προς το τέλος της. Μέχρι στιγμής έχουμε δει οκτώ από τα 11 μονοθέσια που θα συνθέσουν το grid του 2026. Ορισμένες ομάδες επέλεξαν πλήρη αποκάλυψη, άλλες «έκρυψαν» λεπτομέρειες, ενώ είδαμε επίσης οπτικοακουστικό υλικό από shakedown μονοθεσίων.

These are FIVE of the key changes in this season's technical regulations! 💪🔧#F1 pic.twitter.com/nM1XbJqwM6 — Formula 1 (@F1) January 23, 2026

Η Audi άνοιξε το χορό

Η Audi άνοιξε ουσιαστικά τον χορό της νέας εποχής, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που έβγαλε μονοθέσιο 2026 στην πίστα. Η R26 πραγματοποίησε shakedown στη Βαρκελώνη, σε μια δοκιμή χαμηλών τόνων και περιορισμένων χιλιομέτρων, λιγότερων απ’ όσο θα ήθελε. Η αρχική διαμόρφωση ήταν συντηρητική, με ξεκάθαρη στόχευση στη συλλογή δεδομένων για τη νέα μονάδα ισχύος και όχι στην απόδοση. Η γερμανική ομάδα παρουσίασε σε δεύτερο χρόνο τα χρώματα του πρώτου της μονοθεσίου για το 2026.

Κοινή παρουσίαση Red Bull Racing και Racing Bulls

Η Red Bull Racing επέλεξε πιο ελεγχόμενη προσέγγιση, παρουσιάζοντας το livery του 2026 σε showcar, στο πλαίσιο κοινής εκδήλωσης με τη Racing Bulls. Στις ψηφιακές φωτογραφίες που δημοσίευσαν το μονοθέσιο διαφέρει σημαντικά από το showcar. Το μονοθέσιο της Racing Bulls είναι πολύ κοντά στις render φωτογραφίες, οπότε ενδέχεται το ίδιο να ισχύει και με την πρώτη ομάδα της Red Bull.

A fresh coat of paint for a brand-new era 🎨@FordRacing || #RedBullRacing pic.twitter.com/C4obLVXHI4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026

Η Cadillac έκανε την έκπληξη

Λίγες ημέρες αργότερα, η Cadillac πραγματοποίησε το πρώτο shakedown της ιστορίας της στη Formula 1 στο Σίλβερστον. Το αμερικανικό project, που χρησιμοποιεί μονάδα ισχύος Ferrari, ήθελε να πετύχει τους στόχους της, δηλαδή την επιβεβαίωση πως όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά.

Watching a vision roll into reality 🙌 pic.twitter.com/iK4lsSQOYY January 21, 2026

H Haas έδειξε το πραγματικό μονοθέσιο

Η Haas έγινε η πρώτη ομάδα που δημοσίευσε πλήρη renders του πραγματικού της μονοθεσίου για το 2026, του VF-26. Παρότι πρόκειται για ψηφιακή παρουσίαση, οι εικόνες έδωσαν σαφή στοιχεία για την αεροδυναμική φιλοσοφία, με push-rod ανάρτηση εμπρός και πίσω και σαφείς επιρροές από τη Ferrari, η οποία παραμένει προμηθευτής μονάδας ισχύος και κιβωτίου.

Η Mercedes έστειλε σαφές μήνυμα στον ανταγωνισμό

Η Mercedes ακολούθησε με πλήρη αποκάλυψη της W17 και άμεσο shakedown στο Σίλβερστον, εξαντλώντας σχεδόν το όριο των 200 χιλιομέτρων. Το νέο μονοθέσιο ξεχώρισε για το εξαιρετικά σφιχτό packaging γύρω από τη μονάδα ισχύος, τα στενά sidepods και τη συνέχιση της φιλοσοφίας push-rod ανάρτησης. Η απροβλημάτιστη πρώτη ημέρα ενίσχυσε την εικόνα της Mercedes ως μιας από τις πιο έτοιμες ομάδες ενόψει της νέας εποχής.

Rolling out for our first laps of F1 2026 😤 pic.twitter.com/V2hvUTv3Gx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Η Ferrari έδειξε τις προθέσεις της

Η Ferrari παρέμεινε πιστή στην παράδοσή της, παρουσιάζοντας τη SF-26 την ίδια ημέρα με το shakedown στο Φιοράνο. Οι πρώτες εικόνες και τα λίγα χιλιόμετρα που γράφτηκαν με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ έδειξαν πιο συμπαγές πακέτο, ανασχεδιασμένα sidepods και διαφορετική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η SF-26 αποτελεί προϊόν επιθετικής προετοιμασίας, καθώς η Scuderia είχε μεταφέρει μεγάλο μέρος της εξέλιξης στο project του 2026 ήδη από την άνοιξη της προηγούμενης χρονιάς.

Bringing our drone to the party 🤩 pic.twitter.com/ZKFhrNhMpx January 23, 2026

Η Alpine ψάχνει ένα νέο ξεκίνημα

Τελευταία μέχρι στιγμήςκαι την ίδια ημέρα με τη Ferrari, η Alpine αποκάλυψε το livery της A526, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα πραγματοποίησε shakedown στο Σίλβερστον. Πρόκειται για το πρώτο μονοθέσιο της ομάδας με μονάδα ισχύος Mercedes, με τον σχεδιασμό να εμφανίζεται συντηρητικός αλλά καθαρός. Η Alpine έχει επενδύσει ξεκάθαρα στη νέα εποχή, έχοντας σταματήσει νωρίς την εξέλιξη του 2025.

There's a new face in the @alpinecars family ☺️ pic.twitter.com/jQd8HhBSlZ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Πότε θα δούμε τα υπόλοιπα μονοθέσια

Μετά το πρώτο χειμερινό τεστ, η Williams Racing έχει προγραμματίσει την παρουσίαση της FW48 στις 3 Φεβρουαρίου. Ωστόσο η απουσία της από τις δοκιμές της Βαρκελώνης δημιουργούν ερωτήματα για το αν θα είναι έτοιμη. Στις 8 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια του Super Bowl η Cadillac θα κάνει τα δικά της αποκαλυπτήρια, ενώ μια ημέρα αργότερα η παγκόσμια πρωταθλήτρια McLaren και η Aston Martin θα παρουσιάσουν τα δικά τους μονοθέσια.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion