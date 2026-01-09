Το πρώτο μονοθέσιο νέας γενιάς της Formula 1 για το 2026 απαθανατίστηκε να κάνει γύρους στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η Audi πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή της νέας της Formula 1 για το 2026 στην πίστα της Βαρκελώνης, δίνοντας το πρώτο πραγματικό δείγμα γραφής της νέας εποχής των μονοθεσίων πριν ακόμη ξεκινήσουν οι χειμερινές δοκιμές.

Το μονοθέσιο, με την ονομασία Audi R26, έκανε τα πρώτα του χιλιόμετρα στην πίστατης Καταλονίας στο πλαίσιο filming day, με τους Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο να μοιράζονται τη θέση οδηγού, με τη Sauber προσαρμόζεται στη νέα της ταυτότητα ως εργοστασιακή ομάδα της Audi. Οι Γερμανοί έγιναν οι πρώτοι που έβαλαν το νέο τους μονοθέσιο προδιαγραφών 2026 στην πίστα, σε μια χρονιά που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τεχνικό τοπίο της Formula 1.

Τα πρώτα πλάνα του Audi R26 και τι αποκαλύπτουν

Παρότι αρχικά κυκλοφόρησαν στα social media χαμηλής ποιότητας φωτογραφίες που αποδείχθηκαν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), πραγματικό υλικό ήρθε στο φως μέσω βίντεο στο YouTube, τραβηγμένο από τη στροφή 13.

Το υλικό είναι μακρινό και όχι ιδιαίτερα καθαρό, ωστόσο αποκαλύπτει κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες για τη φιλοσοφία της Audi στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Το πρώτο που γίνεται άμεσα αντιληπτό είναι το στενότερο αμάξωμα. Τα μονοθέσια του 2026 είναι κατά 100 χιλιοστά πιο στενά, κάτι που αλλάζει αισθητά τις αναλογίες και τη συνολική εικόνα τους στην πίστα.

Νέα αεροδυναμική φιλοσοφία με έμφαση στη ροή αέρα

Η Audi φαίνεται να έχει ακολουθήσει πιστά τη νέα φιλοσοφία της FIA για έλεγχο του αεροδυναμικού wake γύρω από τον εμπρός άξονα.

Το μονοθέσιο διαθέτει:

ελαφρώς ανυψωμένη μύτη

εμπρός πτέρυγα με έντονο in-wash προφίλ

endplates με footplate και flick-up για καλύτερο έλεγχο της ροής γύρω από τους εμπρός τροχούς

Οι νέοι κανονισμοί στοχεύουν στη μείωση των αεροδυναμικών αναταράξεων και στη βελτίωση της δυνατότητας προσπέρασης, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο σχεδιασμό του εμπρός μέρους του R26.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της Audi στην εμπρός ανάρτηση. Ενώ η Sauber είχε στραφεί το 2024 στη διάταξη pull-rod ακολουθώντας McLaren και Red Bull, το R26 εμφανίζεται με push-rod εμπρός ανάρτηση.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη νέα φιλοσοφία των κανονισμών:

πιο μαλακές ρυθμίσεις ελατηρίων

λιγότερη ευαισθησία του δαπέδου στις αλλαγές ύψους

διαφορετικές απαιτήσεις από την ανάρτηση

Η παλαιότερη λογική anti-dive της pull-rod ανάρτησης φαίνεται πως δεν προσφέρει πλέον το ίδιο πλεονέκτημα στο νέο πλαίσιο.

Αντίστοιχη push-rod διάταξη εκτιμάται ότι χρησιμοποιείται και στον πίσω άξονα, αν και η ποιότητα του βίντεο δεν επιτρέπει απόλυτη επιβεβαίωση.

