Διαφορετική περιμέναμε την πρώτη παρουσίαση μονοθεσίου Formula 1 για το 2026, με την αυστριακή ομάδα να ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση.

Επισήμως, η Red Bull Racing δεν παρουσίασε μονοθέσιο στην εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, αλλά το χρωματισμό της φετινής RB22. Ανεπισήμως, όμως, έδωσε το πρώτο πραγματικά ενδιαφέρον δείγμα για το πώς μπορεί να μοιάζει η νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1.

Δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, δύο διαφορετικά μηνύματα

Στο event του Ντιτρόιτ, οι παρευρισκόμενοι είδαν το γνωστό 2026 F1 showcar, μια ουδέτερη κατασκευή που έχει κατασκευάσει η Memento και αποτυπώνει το γράμμα των κανονισμών. Οι ψηφιακές εικόνες που ακολούθησαν, όμως, αφηγούνται διαφορετική ιστορία.

Τα studio renders που δημοσίευσε η Red Bull Racing απεικονίζουν ένα σαφώς διαφοροποιημένο μοντέλο, με λεπτομέρειες που δείχνουν ότι έχει προηγηθεί πραγματική τεχνική σκέψη και όχι απλώς γραφιστική απεικόνιση.

A fresh coat of paint for a brand-new era 🎨@FordRacing || #RedBullRacing pic.twitter.com/C4obLVXHI4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026

Δεν είναι τυχαίος σχεδιασμός

Η αυστριακή ομάδα απέφυγε επιμελώς να συνδέσει το συγκεκριμένο μοντέλο με την RB22 των Μαξ Φερστάπεν και Ίσακ Χατζάρ που θα δούμε στις πίστες εφέτος. Δεν το αποκάλεσε μονοθέσιο, δεν μίλησε για τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω από ένα concept.

Παρόλα αυτά, οι αλλαγές είναι τόσες πολλές και τόσο συγκεκριμένες, που δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν τυχαίες.

Sidepods, πάτωμα και η επιστροφή της «λεπτής δουλειάς»

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι τα sidepods, τα οποία δείχνουν πιο συμπαγή και επιθετικά, αφήνοντας περισσότερο χώρο στο πάτωμα. Το δάπεδο με τη σειρά του παρουσιάζει πιο «δουλεμένη» εμπρός περιοχή, με τον πλαϊνό φράχτη να αποτελείται από τρία στοιχεία έναντι ενός που έχουμε δει στο showcar της Memento. Η συγκεκριμένη λύση παραπέμπει σε μια προσπάθεια ανάκτησης μέρους του αεροδυναμικού ελέγχου που χάθηκε με την κατάργηση των bargeboards το 2022.

Την ίδια ώρα οι εμπρός και πίσω αεροτομές είναι οι πιο εξελιγμένες που έχουμε δει έως σήμερα. Από τις φινιρισμένες γωνίες στο εμπρός μέρος και τα πλαϊνά «φτεράκια» για την καθοδήγηση των στροβύλων στην πίσω αεροτομή τριών στοιχείων για τη βελτιστοποίησης της απόδοσης της ενεργής αεροδυναμικής.

Θέση cockpit και ανάρτηση: λεπτομέρειες με βαρύτητα

Η μετακίνηση του cockpit προς τα πίσω και η επιλογή εμπρός ανάρτησης pushrod είναι ίσως τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία. Πρόκειται για επιλογές που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά του μονοθεσίου και δεν αλλάζουν εύκολα, ούτε καν σε ένα concept, χωρίς λόγο.

Είτε πρόκειται για ειλικρινή απεικόνιση εξέλιξης, είτε για σκόπιμο «θόλωμα νερών», το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η Red Bull παρουσίασε την πιο προχωρημένη ερμηνεία των κανονισμών του 2026 μέχρι σήμερα.

Τα πρώτα συμπεράσματα

Το μονοθέσιο που είδαμε δεν είναι η πραγματική RB22. Δεν είδαμε τελικό μονοθέσιο. Είδαμε όμως το πρώτο δείγμα του πώς μια κορυφαία ομάδα προσεγγίζει τη νέα εποχή — και αυτό από μόνο του είναι είδηση.

Η πραγματική απάντηση θα δοθεί στην πίστα της Βαρκελώνης για το πρώτο τεστ χειμερινών δοκιμών από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου.

