KTM XC και XC-F 2027: Κάτι ανάμεσα σε Μοτοκρός και Εντούρο (vid)

Η KTM θέλει να συνεχίσει τη μακροχρόνια κυριαρχία της στους αγώνες Cross Country με μοντέλα έτοιμα να αγωνιστούν χωρίς περαιτέρω αλλαγές και παρεμβάσεις.

Αυτό σημαίνει πως η ΚΤΜ βελτιώνει τα μοντέλα της σειράς XC και XC-F με ενημερώσεις εμπνευσμένες από τους αγώνες των εργοστασιακών ομάδων της. Και κοιτάζοντας τι έχει κάνει σε αυτά, είναι σαφές ότι η αυστριακή φίρμα δεν ενδιαφέρεται να επανεφεύρει μια πλατφόρμα που είναι ήδη βαθιά επιτυχημένη και ριζωμένη στους αμερικανικούς αγώνες εκτός δρόμου. Αντ' αυτού, η αυστριακή μάρκα ενισχύει τη φόρμουλα που έκανε τη σειρά XC τόσο κυρίαρχη εξαρχής και έχοντας εμπιστοσύνη στα προϊόντα της δεν προχωρά σε ριζικές αναβαθμίσεις.

Η σειρά του 2027 αποκτά ενημερωμένα γραφικά και ένα αναθεωρημένο χρωματικό συνδυασμό με νέες κόκκινες λεπτομέρειες στα καλύμματα του ρεζερβουάρ, δίνοντας στις μοτοσικλέτες μια πιο έντονη εμφάνιση εμπνευσμένη από τα εργοστασιακά χρώματα. Τα γραφικά εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία in-mold της KTM, χάρη στην οποία η εμφάνιση των μοτοσικλετών δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα στη σκληρή χρήση. Κάτω από το ανανεωμένο στυλ, οι μοτοσικλέτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ελαφριά πλαίσια από χρωμιομολυβδαίνιο της KTM, σε συνδυασμό με κιβώτια ταχυτήτων έξι ταχυτήτων, οι σχέσεις των οποίων είναι κλιμακωμένες έτσι όπως επιβάλλεται για τη χρήση που προορίζονται. Η KTM αναφέρει ότι η ρύθμιση του πλαισίου επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκέντρωση των μαζών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της σταθερότητας, της πρόσφυσης και της προβλεψιμότητας σε μεγάλες αγωνιστικές αποστάσεις και σε μεταβαλλόμενης μορφής εδάφη. Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν πιρούνι κλειστού κελύφους και αμορτισέρ WP XACT, με ρυθμίσεις που διαμορφώνονται από την ομάδα εξέλιξης των εργοστασιακών ομάδων. Ο στόχος εδώ είναι απλός: διατήρηση της εμπιστοσύνης που παρέχει στον αναβάτη το μπροστινό μέρος, παρέχοντας παράλληλα σταθερή πρόσφυση στον πίσω τροχό σε ανώμαλο έδαφος, τμήματα υψηλής ταχύτητας και τεχνικά μονοπάτια.

Η σειρά KTM XC του 2027 συνεχίζει να προσφέρει επιλογές τόσο με δίχρονους όσο και με τετράχρονους κινητήρες, ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναβάτη και το αγωνιστικό στυλ. Η σειρά δίχρονων κινητήρων με ψεκασμό καυσίμου περιλαμβάνει τα 125 XC, 250 XC και 300 XC, ενώ η οικογένεια των τετράχρονων αποτελείται από τα 250 XC-F, 350 XC-F και 450 XC-F. Αυτό το εύρος εξακολουθεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία της KTM στους αγώνες εκτός δρόμου. Οι αναβάτες που αναζητούν ελαφριά αίσθηση και ευελιξία προτιμούν τα μικρού κυβισμού δίχρονα, ενώ όσοι επιθυμούν ευρύτερη απόδοση ισχύος στρέφονται προς τη σειρά XC-F.

Η KTM συνεχίζει επίσης να ενσωματώνει τεχνολογία που επικεντρώνεται περισσότερο στον αναβάτη στη σειρά τετράχρονων. Τα μοντέλα XC-F παραμένουν συμβατά με το προαιρετικό σύστημα Connectivity Unit Offroad μέσω του KTM PowerParts. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή KTMconnect, οι αναβάτες μπορούν να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του κινητήρα και να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά ανάλογα με το έδαφος και τις συνθήκες. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η γκάμα του 2027 αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της KTM στην τρέχουσα off-road κατεύθυνσή της. Η εταιρεία έχει ήδη ισχυρή θέση στον ανταγωνισμό cross-country, ειδικά στη Βόρεια Αμερική και αυτές οι ενημερώσεις δείχνουν ότι βελτιώνει ένα πακέτο που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στα υψηλότερα επίπεδα αγώνων.