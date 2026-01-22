Η γερμανική ομάδα έκανε τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μονοθεσίου με το οποίο ευελπιστεί να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1 από τη φετινή σεζόν.

Οι παρουσιάσεις στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τη Mercedes-AMG να είναι η νέα ομάδα που αποκάλυψε το φετινό της μονοθέσιο. Οι Γερμανοί έδειξαν μέσω αναρτήσεων στα social media τη νέα W17, η οποία έχει ανανεωμένο χρωματισμό, βασισμένο σε αυτό που έχει «χτίσει» τα τελευταία χρόνια.

Με το 2026 να σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου τεχνικών κανονισμών μονοθεσίων και μονάδων ισχύος, η Mercedes στοχεύει να επιστρέψει σε τροχιά τίτλων.

Hitting update on our '26 suits ☝️ @Microsoft pic.twitter.com/AgZB9Bbgi9 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Διατήρηση της αγωνιστικής ταυτότητας στο livery

Σε αισθητικό επίπεδο, η Mercedes επέλεξε τη διατήρηση της χρωματικής παλέτας που είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Η W17 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον μαύρο και ασημί χρωματισμό των προηγούμενων ετών, με τις χαρακτηριστικές τιρκουάζ λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον διαχρονικό χορηγό Petronas.

Η βασική διαφοροποίηση αφορά την ενσωμάτωση του λογοτύπου της Microsoft στο airbox και στα endplates της εμπρός αεροτομής, μετά τη συμφωνία συνεργασίας που αντικατέστησε την πολύχρονη παρουσία της εταιρείας στο πλευρό της Alpine.

Σταθερό οδηγικό δίδυμο και αγωνιστικές προσδοκίες

Η Mercedes διατηρεί αμετάβλητο το οδηγικό της σχήμα για το 2026. Το μονοθέσιο θα οδηγήσουν ο Τζορτζ Ράσελ και ο Κίμι Αντονέλι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το προηγούμενο πρωτάθλημα στην τέταρτη και έβδομη θέση αντίστοιχα.

Παρά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes δεν κατάφερε να διεκδικήσει ουσιαστικά τον τίτλο απέναντι στην κυρίαρχη McLaren. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μετάβαση στο 2026 κομβική για την αγωνιστική της επανατοποθέτηση.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ, υπογράμμισε τη σημασία της νέας εποχής για τη Mercedes: «Η Formula 1 θα αλλάξει ουσιαστικά το 2026 και είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτή τη μετάβαση. Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν καινοτομία και απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε τομέα απόδοσης. Η δουλειά μας πάνω στο νέο μονοθέσιο, αλλά και στη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της μονάδας ισχύος και των προηγμένων βιώσιμων καυσίμων σε συνεργασία με την Petronas, αντικατοπτρίζει αυτή τη φιλοσοφία».

Όπως σημείωσε, η δημοσιοποίηση των πρώτων εικόνων της W17 αποτελεί ένα ακόμη στάδιο σε μια μακρόχρονη διαδικασία εξέλιξης, στην οποία εμπλέκονται τόσο το εργοστάσιο κινητήρων στο Μπρίξουορθ όσο και το τεχνικό κέντρο στο Μπράκλεϊ.

Τα επόμενα βήματα

Η W17 θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην πίστα στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στη Βαρκελώνη από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, η Mercedes έχει προγραμματίσει την επίσημη εκδήλωση παρουσίασης της σεζόν της για τις 2 Φεβρουαρίου, όπου θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το αγωνιστικό πλάνο του 2026.

