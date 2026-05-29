Στη φετινή σεζόν της Formula 1 η Scuderia Ferrari έχει διευρύνει ένα ρεκόρ της το οποίο είναι πολύ πιθανό να μην το καταρρίψει άλλη ομάδα στην ιστορία.

Η Ferrari μπορεί να μην έχει καταφέρει ακόμη να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Mercedes στο ξεκίνημα της σεζόν του 2026, όμως συνεχίζει να γράφει ιστορία στη Formula 1 με έναν διαφορετικό τρόπο. Στη φετινή σεζόν η Scuderia επέκτεινε σε 46 συνεχόμενες σεζόν το εντυπωσιακό σερί παρουσίας της στο βάθρο, ένα ρεκόρ που δεν έχει αντίπαλο στην ιστορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Η τελευταία χρονιά κατά την οποία η Ferrari ολοκλήρωσε μια σεζόν χωρίς ούτε ένα βάθρο ήταν το μακρινό 1980. Από το 1981 μέχρι και σήμερα, η ιταλική ομάδα έχει βρεθεί τουλάχιστον μία φορά στην πρώτη τριάδα GP κάθε χρονιάς, ανεξαρτήτως κανονισμών ή οδηγών.

Ένα ρεκόρ που ξεπερνά γενιές οδηγών

Το συγκεκριμένο σερί καλύπτει σχεδόν μισό αιώνα Formula 1. Από τις εποχές των Ζιλ Βιλνέβ και Ντιντιέ Πιρνόνί μέχρι τους Μίκαελ Σουμάχερ, Φερνάντο Αλόνσο, Σεμπάστιαν Φέτελ, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, η Ferrari κατάφερε πάντα να βρίσκει έναν τρόπο να παραμένει ανταγωνιστική έστω και σε κάποιο σημείο κάθε σεζόν.

Η διαφορά από τους υπόλοιπους κατασκευαστές είναι εντυπωσιακή. Η McLaren κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο σερί στην ιστορία με 32 συνεχόμενες σεζόν (1981-2012), ενώ ακολουθούν η Lotus με 29 και η Williams με 28 διαδοχικές χρονιές παρουσίας στο βάθρο.

Red Bull και Mercedes συνεχίζουν τα δικά τους σερί

Το Grand Prix Καναδά ήταν σημαντικό και για τη Red Bull Racing. Το βάθρο του Μαξ Φερστάπεν ήταν το πρώτο της αυστριακής ομάδας για το 2026 και παράλληλα επέκτεινε το δικό της σερί στις 21 συνεχόμενες σεζόν με τουλάχιστον ένα βάθρο. Η ομάδα του Μίλτον Κινς έκανε ντεμπούτο 2005 και πρώτη φορά ανέβηκε στο βάθρο το κι έκτοτε τρέχει αυτό το σερί.

Την ίδια στιγμή, η Mercedes συνεχίζει επίσης μία αξιοσημείωτη παράδοση. Οι πρωτοπόροι του φετινού πρωταθλήματος έχουν πλέον φτάσει τις 15 συνεχόμενες σεζόν με παρουσία στο βάθρο, καθώς έχουν καταφέρει να βρεθούν στην πρώτη τριάδα σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο του 2026 μέχρι στιγμής.

Τα μεγαλύτερα σερί βάθρων στην ιστορία της Formula 1