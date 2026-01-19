Η αμερικανική ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το μονοθέσιο με το οποίο θα πάρει μέρος στη νέα εποχή της Formula 1.

Η Haas F1 έγινε η πρώτη ομάδα του grid που έδωσε στη δημοσιότητα πραγματικές φωτογραφίες του μονοθεσίου της για το 2026. Η αμερικανική ομάδα παρουσίασε τη νέα VF-26 με εμφανώς ενισχυμένη την παρουσία του βασικού της συνεργάτη, Toyota Gazoo Racing.

Στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν, το λογότυπο TGR κυριαρχεί στο επάνω μέρος του καλύμματος του κινητήρα και στο shark fin, ενώ

εμφανίζεται και στο εμπρός φτερό, αποτυπώνοντας την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 και διευρύνεται το 2026.

Πρώτη ομάδα με πλήρη renders για το 2026

Η Haas προηγείται χρονικά των αντιπάλων της στην αποκάλυψη του μονοθεσίου του 2026. Οι ομάδες της Red Bull είχαν προηγουμένως παρουσιάσει μόνο τους χρωματισμούς πάνω σε showcars, χωρίς πραγματική αποτύπωση της νέας σχεδίασης, ενώ οι Cadillac Formula 1 Team και Audi F1 Team έχουν περιοριστεί μέχρι στιγμής σε εικόνες από shakedown και ανεπίσημα πλάνα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η VF-26 που παρουσιάστηκε δεν αναμένεται να ταυτίζεται πλήρως με το μονοθέσιο που θα εμφανιστεί στο πρώτο τεστ προετοιμασίας στη Βαρκελώνη, καθώς η εξέλιξη συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς σε όλες τις ομάδες. Αρκετές ομάδες στο παρελθόν έχουν επιλέξει να δώσουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του μονοθεσίου σε πολύ πρώιμο στάδιο εξέλιξης.

Πρώτα τεχνικά στοιχεία από τα renders

Παρότι πρόκειται για πρώιμη έκδοση, τα renders της VF-26 επιτρέπουν ορισμένα αρχικά συμπεράσματα. Η Haas φαίνεται να επιστρέφει σε διάταξη pushrod τόσο στην εμπρός όσο και στην πίσω ανάρτηση, εγκαταλείποντας την pullrod λύση που χρησιμοποιήθηκε το 2025.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ένδειξη ότι και η Ferrari, προμηθευτής κινητήρα, κιβωτίου και πίσω ανάρτησης της Haas, ενδέχεται να ακολουθήσει αντίστοιχη φιλοσοφία στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, έπειτα από τη μεταστροφή της σε pullrod την προηγούμενη χρονιά.

Η ιταλική ομάδα θα προμηθεύει και φέτος αναρτήσεις στην ομάδα του Τζιν Χάας, μέσω των listed parts που επιτρέπουν οι κανονισμοί.

Οδηγοί και προτεραιότητες ενόψει του 2026

Η Haas θα παραταχθεί το 2026 με το ίδιο οδηγικό δίδυμο όπως το 2025. Οι Έστεμπαν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν θα ηγηθούν της 11ης σεζόντης αμερικανικής ομάδας στη Formula 1, συνεχίζοντας με μονάδες ισχύος Ferrari.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αγιάο Κομάτσου, ξεκαθάρισε ότι οι πρώτοι αγώνες δεν θα κριθούν από άμεσα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά από το πόσο γρήγορα η ομάδα θα κατανοήσει και θα διαχειριστεί τη νέα, ιδιαίτερα σύνθετη, γενιά μονάδων ισχύος. Όπως ανέφερε, η διαχείριση ενέργειας αποτελεί τη βασική πρόκληση ενόψει δοκιμών και πρώτων αγώνων, ενώ η αεροδυναμική εξέλιξη θα πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα, καθώς η πραγματική εικόνα των διαφορετικών φιλοσοφιών θα αρχίσει να αποκαλύπτεται μόνο όταν τα μονοθέσια βρεθούν μαζί στην πίστα.

