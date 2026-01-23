Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari έκαναν τα πρώτα αγωνιστικά χιλιόμετρα της χρονιάς στο νέο τους μονοθέσιο.

Η Ferrari έγινε νωρίτερα μέσα στην ημέρα η έκτη κατά σειρά ομάδα της Formula 1 που παρουσίασε το φετινό της μονοθέσιο. Η ιταλική ομάδα έδειξε τις πρώτες φωτογραφίες της SF-26, το μονοθέσιο με το οποίο θα κατευθυνθεί προς τη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ του 2026 την ερχόμενη εβδομάδα.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη παρουσίαση, η Ferrari έβγαλε στην SF-26 για πρώτη φορά στην πίστα, στο πλαίσιο ημέρας κινηματογράφησης.

Sound ON! 🔊 The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Η πρώτη γνωριμία οδηγών-μονοθεσίου

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν αυτός που οδήγησε πρώτος το νέο μονοθέσιο της Scuderia. O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε τους παρθενικούς γύρους της SF-26 στο Φιοράνο, με τα πρώτα βίντεο να κάνουν το γύρο των social media.

Our first look at the SF-26 in action! A result from all the hard work from everyone in the factory to Charles and Lewis on track. pic.twitter.com/oWdXwKzu3e — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι κακεντρεχείς φήμες σχετικά με πρόβλημα αξιοπιστίας στην SF-26. Ο λόγος ήταν ένα βίντεο που έδειχνε τον Χάμιλτον ακινητοποιημένο και τους μηχανικούς να σηκώνουν το μονοθέσιο και να το σπρώχνουν στο γκαράζ που ήταν δίπλα.

Αυτό που απέκρυψαν κάποιοι –πιθανότατα εσκεμμένα– ήταν πως σε εκείνο το σημείο ο Χάμιλτον έκανε δοκιμαστικές εκκινήσεις. Ο λόγος που σταμάτησε απότομα ήταν επειδή στην ημέρα κινηματογράφησης πρέπει το μονοθέσιο να καλύψει 15 χλμ και κάθε μέτρο είναι σημαντικό. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο Σαρλ Λεκλέρ αργότερα μέσα στην ημέρα. Επίσης, για πρώτη φορά είδαμε σε λειτουργία τα ενεργά αεροδυναμικά πτερύγια, μία νέα πραγματικότητα για τη Formula 1.

First look of use of the active aero being used on the other 2026 car.



Video from ModenaMotori on Instagram pic.twitter.com/pVr6mEQU4m January 23, 2026

Το πλάνο εξέλιξης

Η Ferrari θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα μια επιθετική προσέγγιση όσον αφορά την εξέλιξη της SF-26. Η έκδοση παρουσίασης είναι αρκετά συντηρητική, με την ιταλική ομάδα να ετοιμάζει μεγάλο πακέτο αναβάθμισης πριν από τον πρώτο αγώνα.

Τώρα, το ταξίδι για τη Βαρκελώνη ξεκινάει για την ομάδα του Μαρανέλο, με το πρώτο τεστ να είναι προγραμματισμένο για τις 26-30 Ιανουαρίου. Οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην πίστα στις 3 από τις 5 αυτές ημέρες.

