Τα αίτια τα οποία οδήγησαν τον Τζορτζ Ράσελ στην εγκατάλειψη στο Grand Prix Καναδά, που πιθανώς του στέρησε τη νίκη, ανέφερε η Mercedes-AMG.

Η εγκατάλειψη του Τζορτζ Ράσελ ενώ βρισκόταν στην πρωτοπορία του Grand Prix Καναδά αποτέλεσε μία από τις καθοριστικές στιγμές της φετινής μάχης του τίτλου έως τώρα. Ο Βρετανός είχε περάσει αρκετούς γύρους σε μία εντυπωσιακή μάχη με τον teammate του, Κίμι Αντονέλι για την πρώτη θέση, πριν το μονοθέσιό του ακινητοποιηθεί ξαφνικά στον 30ό γύρο.

Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα, η Mercedes-AMG έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τεχνικό πρόβλημα που έθεσε εκτός μάχης τον Βρετανό και άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του Κίμι Αντονέλι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πού οφείλεται η εγκατάλειψη του Ράσελ

Στο καθιερωμένο debrief βίντεο της Mercedes, o τεχνικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Τζέιμς Άλισον, μίλησε για την εγκατάλειψη του Ράσελ. Ο Βρετανός είπε πως η μπαταρία της μονάδας ισχύος παρουσίασε σημαντική βλάβη.

«Ήταν ένα μεγάλο αγωνιστικό τριήμερο για εμάς. Ήταν σημαντικό γιατί ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο στο οποίο φέραμε τη μεγάλη αναβάθμιση της χρονιάς και θέλαμε να αποδειχθεί ανταγωνιστική. Ήταν όμως ένα τριήμερο που από πλευράς απόδοσης ήταν εξαιρετικό, αλλά στιγματίστηκε από την απογοήτευση που όλοι νιώθουμε επειδή προδώσαμε τον Τζορτζ με την αξιοπιστία του μονοθεσίου», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη: «Η βλάβη στη μονάδα ισχύος του Τζορτζ ήταν ουσιαστικά διακοπή λειτουργίας του κινητήρα που προκλήθηκε από αστοχία της μπαταρίας. Η μπαταρία υπέστη καταστροφική βλάβη περίπου στο ένα τρίτο του αγώνα και αυτό έφερε το τέλος του αγώνα του».

This is just how quickly things can change in the battle for the Drivers' Championship! 🫢📈📉#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XSN6ysddRN May 25, 2026

Άγνωστη ακόμη η αιτία

Ο Άλισον ανέφερε πως οι μηχανικοί της Mercedes όταν επέστρεψε η W17 στο γκαράζ είδαν αμέσως το πρόβλημα.

«Μπορούμε να δούμε μετά το τέλος του αγώνα ότι η μπαταρία βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Υπήρχαν σημάδια θερμικής καταπόνησης και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι το προκάλεσε ώστε να το διορθώσουμε», ανέφερε.

Πλέον η Mercedes-AMG κάνει αγώνα δρόμου ώστε να διορθώσει τις ατέλειες στην αξιοπιστία ώστε τέτοιου είδους βλάβη που επηρεάζει το πρωτάθλημα οδηγών να μην εμφανιστεί ξανά.