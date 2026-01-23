Με 10 και όχι 11 ομάδες θα πραγματοποιηθεί το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 για την αγωνιστική σεζόν του 2026 και αυτό θα της κοστίσει σημαντικά.

Με το χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκινάει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η Williams Racing τη νέα χρονιά της Formula 1. Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση video του πρώτου fire-up της FW48, η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε πως δεν θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ της σεζόν.

Η Formula 1 στο 2026 έχει προγραμματισμένα τρία τεστ, με το πρώτο να έχει διάρκεια 5 ημέρες, με τις ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε 3 εξ’ αυτών.

A new era starts now.



The FW48 is alive 👀 pic.twitter.com/rGJDIyDVrx — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 22, 2026

Εναλλακτικό πλάνο προετοιμασίας

Σε επίσημη δήλωσή της, η ομάδα με έδρα το Grove ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εξέλιξης του νέου μονοθεσίου FW48. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το τεχνικό επιτελείο επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του πακέτου, αντί για μια βεβιασμένη πρώτη εμφάνιση στην πίστα.

Αντί της συμμετοχής στο τεστ της Βαρκελώνης, η Williams θα ακολουθήσει εναλλακτικό πρόγραμμα δοκιμών την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα περιλαμβάνει και δοκιμές τύπου VTT (Vehicle Test Team), με στόχο την καλύτερη προετοιμασία ενόψει του πρώτου επίσημου τεστ της χρονιάς στο Μπαχρέιν.

Η ομάδα ξεκαθάρισε ότι το πλάνο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι το FW48 θα παρουσιαστεί στην πίστα σε πιο ώριμη και αξιόπιστη μορφή, τόσο για τις δοκιμές όσο και για την πρεμιέρα της σεζόν στην Αυστραλία.

Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026

Ο αγωνιστικός αντίκτυπος

Η απουσία της Williams Racing από τις δοκιμές της Βαρκελώνης αναμένεται να έχει μεγάλες αγωνιστικές επιπτώσεις. Η έλλειψη αγωνιστικών χιλιομέτρων σε πραγματικές συνθήκες αναμένεται να κοστίσουν σημαντικά και αυτό θα θέσει την ομάδα του Γκρόουβ σε άκρως μειονεκτική θέση.

Οι χειμερινές δοκιμές είναι κρίσιμες ειδικά στο 2026, λόγω της τεράστιας αλλαγής στους τεχνικούς κανονισμούς μονοθεσίων και κινητήρων. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους της, η Williams θα έχει μόλις 6 ημέρες ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για το ξεκίνημα της σεζόν.

