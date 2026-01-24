Εντυπωσιακό ντεμπούτο και τεχνικά χαρακτηριστικά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον εθεάθησαν στην πρώτη εμφάνιση του νέου μονοθεσίου Formula 1 της γερμανικής ομάδας.

Η Mercedes-AMG F1 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη της εμφάνιση σε πίστα με το νέο της μονοθέσιο, την W17. H γερμανική ομάδα λίγη ώρα μετά την παρουσίαση βρέθηκε στο Σίλβερστον όπου αξιοποίησε στο έπακρο το shakedown, γράφοντας σχεδόν 200 χιλιόμετρα.

Η νέα W17, σε συνδυασμό με τη νέα μονάδα ισχύος, έδειξε τα πρώτα δείγματα αξιοπιστίας πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επίσημες χειμερινές δοκιμές. Όλα αυτά, σε μια περίοδο όπου η Mercedes τοποθετείται ήδη από μεγάλο μέρος του paddock ως το αρχικό φαβορί ενόψει της νέας εποχής κανονισμών στη Formula 1.

Rolling out for our first laps of F1 2026 😤 pic.twitter.com/V2hvUTv3Gx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Χιλιόμετρα ισούνται με δεδομένα

Κατά τη διάρκεια του shakedown στο Σίλβερστον, τόσο ο Τζορτζ Ράσελ όσο και ο Κίμι Αντονέλι βρέθηκαν στο τιμόνι της W17. Κάνοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τα 200 επιτρεπτά χιλιόμετρα έστειλαν μήνυμα στον ανταγωνισμό

Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με άλλες ομάδες. Η Audi F1 περιορίστηκε σε αισθητά λιγότερα χιλιόμετρα στο δικό της shakedown στη Βαρκελώνη, επιλέγοντας συντηρητική προσέγγιση. Η Racing Bulls γράφοντας 15 χιλιόμετρα πριν επιστρέψει για μία πλήρη ημέρα κινηματογράφησης. Παράλληλα, η Cadillac F1, με κινητήρα Ferrari, δεν εξάντλησε το όριο χιλιομέτρων στο δικό της shakedown στο Σίλβερστον.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Alpine F1, που φέτος είναι πελάτης της Mercedes σχετικά με τη μονάδα ισχύος, πραγματοποίησε επίσης παραγωγικό τεστ καλύπτοντας περίπου 140 χιλιόμετρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Don’t blink or you’ll miss it 😉 pic.twitter.com/gMOIQOXPKe — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στις ψηφιακές φωτογραφίες παρουσίασης η Mercedes δεν μας έδειξε την πλήρη αρχιτεκτονική της W17. Αυτό συνέβη σε επίσημες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν αργότερα από τη γερμανική ομάδα στα social media.

Στο εμπρός μέρος οι διαφορές είναι ελάχιστες και περιορίζονται στα αεροδυναμικά φτερά στο πλαϊνό μέρος της εμπρός αεροτομής (endplates). Η γερμανική ομάδα όπως το 2025 έτσι και το 2026 επέλεξε push-rod εμπρός και πίσω αναρτήσεις για να εκμεταλλευτεί πλήρως τη μηχανική πρόσφυση.

George and Kimi talk through our Silverstone shakedown day 💬 pic.twitter.com/orFZHRqscX — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Η μεγάλη διαφορά παρατηρείται στα –ιδιαίτερα στενά– sidepods και το κάλυμμα του κινητήρα. Τα sidepods έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αρκετό κενό με το άνω μέρος του δαπέδου για καλύτερη κατεύθυνση της ροής αέρα προς τον διαχύτη. Αυτό φυσικά επιφέρει μεγαλύτερα επίπεδα κάθετης δύναμης.

Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ένα κενό στο πάνω μέρος του διαχύτη, δίπλα από τους τροχούς της W17, κάτι το οποίο παραπέμπει αρκετά στον διπλό διαχύτη που είχε εφαρμόσει η Brawn GP πίσω στο 2009.

Σαφές μήνυμα αξιοπιστίας από τη Mercedes

Το γεγονός ότι η Mercedes επέλεξε να κάνει το shakedown της νωρίτερα απ’ ότι είχε αρχικά προγραμματίσει και κατάφερε να το ολοκληρώσει χωρίς προβλήματα, αποτυπώνει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας τόσο σε επίπεδο σασί όσο και μονάδας ισχύος.

«Είχαμε μια λογική και ελεγχόμενη πρώτη ημέρα με το W17 στο Σίλβερστον. Όπως σε κάθε shakedown, η προτεραιότητα είναι η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία. Καταφέραμε να καλύψουμε το σύνολο των χιλιομέτρων μας, δίνοντας και στους δύο οδηγούς την πρώτη εμπειρία με το μονοθέσιο του 2026. Αυτό αντικατοπτρίζει τη δουλειά που έχει γίνει στο Μπράκλεϊ και στο Μπρίξουορθ», δήλωσε ο επικεφαλής μηχανολογίας πίστας, Άντριου Σόβλιν.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion