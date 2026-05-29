Στο Grand Prix Μονακό δεν πρόκειται να δούμε ένα βασικό συστατικό της νέας γενιάς αεροδυναμικών κανονισμών όπως επιβεβαίωσε η FIA.

Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση ενόψει του Grand Prix Μονακό πήρε η FIA, καθώς τα μονοθέσια της Formula 1 δεν θα χρησιμοποιήσουν τα συστήματα ενεργής αεροδυναμικής στις ευθείες κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της πίστας που δημοσιεύθηκε από τη FIA, δεν θα υπάρχει ούτε μία ζώνη «straight mode» στους δρόμους του Πριγκιπάτου.

Πρόκειται για μία σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο 2026, όπου τα μονοθέσια χρησιμοποιούν τα ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα στον εμπρός και πίσω άξονα για τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης στις ευθείες.

Γιατί η FIA είπε «όχι»

Με τους κανονισμούς του 2026, οι οδηγοί μπορούν να ενεργοποιούν ειδική λειτουργία χαμηλής αντίστασης στις ευθείες, με τις αεροτομές να αλλάζουν γωνία ώστε να μειώνεται το drag (σ.σ. οπισθέλκουσα) και να αυξάνεται η τελική ταχύτητα. Ωστόσο, η FIA θεωρεί πως το Μονακό δεν διαθέτει σημεία που να πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας που έχουν καθοριστεί για τη χρήση του συστήματος.

Η βασική αρχή είναι πως το «straight mode» επιτρέπεται μόνο σε τμήματα όπου τα μονοθέσια δεν κινούνται στο όριο της πρόσφυσης. Αυτό δεν αφορά μόνο τις στροφές, αλλά και τις περιοχές επιτάχυνσης και φρεναρίσματος, όπου η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αεροδυναμικής μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του μονοθεσίου.

Στο Μονακό, σχεδόν κάθε ευθεία καταλήγει σε έντονο φρενάρισμα ή σε κρίσιμο σημείο πρόσφυσης Το γεγονός έπαιξε έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση.

Καταλυτικός παράγοντας και η ασφάλεια

Υπάρχει και ένας ακόμη σημαντικός λόγος πίσω από την απόφαση της FIA. Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι κάθε «straight mode» ζώνη πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια άνω των τριών δευτερολέπτων.

Ο στόχος είναι να αποφεύγονται πολύ σύντομες ενεργοποιήσεις που αυξάνουν το φόρτο εργασίας του οδηγού χωρίς ουσιαστικό όφελος σε απόδοση ή κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η FIA απαιτεί το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες, είτε πρόκειται για έναν γρήγορο γύρο κατατακτηρίων είτε για το τέλος ενός αγώνα με φθαρμένα ελαστικά.

Το ζήτημα της ασφάλειας έγινε ακόμη πιο σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι το «straight mode» μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά περίπου 20% και να αυξήσει την τελική ταχύτητα έως και κατά 20 χλμ/ώρα.

Σε μία πίστα όπως το Μονακό, όπου οι μπαριέρες βρίσκονται ελάχιστα εκατοστά από την αγωνιστική γραμμή, η FIA δεν θέλησε να αυξήσει περαιτέρω τις ταχύτητες προσέγγισης στις επόμενες στροφές.

Οι προσπεράσεις παραμένουν στο παιχνίδι

Η απουσία των «straight modes» ζωνών δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται πλήρως τα βοηθήματα προσπέρασης.

Σε αντίθεση με το παλιό DRS, το οποίο είχε καθαρά χαρακτήρα προσπέρασης, η ενεργή αεροδυναμική του 2026 σχεδιάστηκε κυρίως για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις ευθείες. Οι προσπεράσεις πλέον βασίζονται στην ενεργή αεροδυναμική.

Οι οδηγοί που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από το προπορευόμενο μονοθέσιο λαμβάνουν επιπλέον ηλεκτρική ισχύ μέσω του ειδικού Overtaking Mode.

Για το Grand Prix Μονακό, η FIA έχει ορίσει τη ζώνη ενεργοποίησης του συστήματος ακριβώς πριν από την τελευταία στροφή της πίστας. Έτσι, παρότι τα μονοθέσια δεν θα χρησιμοποιήσουν ενεργή αεροδυναμική στις ευθείες, οι οδηγοί θα εξακολουθήσουν να διαθέτουν ένα εργαλείο για να επιχειρήσουν προσπεράσεις στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.