Η αμερικανική ομάδα έκανε ένα άκρως σημαντικό βήμα ενόψει της επίσημης εισόδου της στη Formula 1 στη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η Cadillac πραγματοποίησε στην πίστα του Σίλβερστον στη Μ. Βρετανία το πρώτο shakedown του μονοθεσίου με το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο της στη Formula 1 τη σεζόν 2026. Η έκδοση που «πάτησε» πίστα είναι ακόμη σε αρχικά στάδια, καθώς το μονοθέσιο αναμένεται να υποστεί σημαντικές αλλαγές πριν το ντεμπούτο στο GP Αυστραλίας.

Η αμερικανική ομάδα, που θα αποτελέσει την 11η συμμετοχή στο grid, εκμεταλλεύτηκε ημέρα κινηματογράφισης στο ιστορικό βρετανικό σιρκουί, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη εμφάνιση του νέου project της Cadillac στην πίστα. Έτσι, έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την Audi που έβαλε το μονοθέσιό της στην πίστα πριν από τις πρώτες χειμερινές δοκιμές στο τέλος του μήνα.

Ο Πέρεζ έκανε… ποδαρικό

Πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου βρέθηκε ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ανέλαβε να οδηγήσει το μονοθέσιο στους πρώτους του γύρους. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο έτερος οδηγός, Βάλτερι Μπότας, και ο εφεδρικός οδηγός Ζου Γκουανγιού, στο πλαίσιο των βασικών ελέγχων αξιοπιστίας και λειτουργίας.

Η Cadillac έδωσε στη δημοσιότητα σύντομο βίντεο από την παρουσία του μονοθεσίου στην πίστα, προσφέροντας και μια πρώτη ένδειξη για τον ήχο της μονάδας ισχύος της Ferrari που θα χρησιμοποιεί η ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Cadillac εφάρμοσε αυστηρά μέτρα για την αποτροπή διαρροών, φτάνοντας στο σημείο να καλύπτει τις κάμερες κινητών τηλεφώνων όσων είχαν πρόσβαση στους χώρους. Ωστόσο, μακρινές φωτογραφίες από τα γκαράζ του Σίλβερστον εμφανίστηκαν ήδη στα social media.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

Τεχνικά ζητήματα και δύσκολες συνθήκες στην πίστα

Το shakedown δεν εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, καθώς η ομάδα φέρεται να αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες κατά το πρωινό σκέλος. Αργότερα, όμως, το μονοθέσιο τέθηκε κανονικά σε λειτουργία και ολοκλήρωσε γύρους σε μια πίστα που επηρεάστηκε και από τις καιρικές συνθήκες.

Ο Πέρεζ χαρακτήρισε τη στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά: «Ήταν μια πραγματικά απίστευτη ημέρα. Όλοι πρέπει να νιώθουν περήφανοι που ολοκληρώσαμε τους πρώτους μας γύρους ως ομάδα. Έχει γίνει τεράστια δουλειά για να φτάσουμε εδώ και ήταν συγκινητικό να είμαι μέρος της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι μόνο η αρχή».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Μεξικανός οδηγός είχε επισκεφθεί τη βάση της ομάδας για τεχνικές συζητήσεις ενόψει της πρώτης εξόδου στην πίστα. Παράλληλα, ο Bottas αποκάλυψε ότι βρέθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις της Cadillac για seat fitting.

Special day at Silverstone ✨ pic.twitter.com/94SXz22ShT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

Σύγκριση με Audi και κανονισμοί shakedown

Η πρώτη εμφάνιση της Cadillac ακολουθεί αντίστοιχο shakedown της Audi F1 Team, η οποία έχει αναλάβει τη Sauber και πραγματοποίησε filming day στο Circuit de Barcelona-Catalunya.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, σε τέτοιες δοκιμές οι ομάδες επιτρέπεται να καλύψουν έως 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας ελαστικά διαφορετικών γομών από αυτά που θα διαθέσει η Pirelli στις επίσημες δοκιμές και στη διάρκεια της σεζόν.

Ο CEO της ομάδας, Νταν Τόουρις, δήλωσε: «Το σημερινό shakedown αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Cadillac Formula 1 Team. Οι πρώτοι γύροι σηματοδοτούν ένα ιστορικό ορόσημο, αποτέλεσμα χιλιάδων ωρών δουλειάς και αφοσίωσης. Ο Γκρέαμ Λόουντον έχει συγκροτήσει μια ομάδα με καθαρά αγωνιστική νοοτροπία. Αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς συνεχίζουμε με πλήρη ρυθμό προς τη Μελβούρνη και τη συνέχεια».

