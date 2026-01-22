H γαλλική ομάδα της Formula 1 βρέθηκε για πρώτη φορά σε πίστα για το 2026 με το μονοθέσιο νέας γενιάς ώστε να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο του shakedown.

Ένα ακόμη μονοθέσιο του 2026 πάτησε πίστα και έκανε τους παρθενικούς του γύρους. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Alpine F1 να βάλει το νέο της μονοθέσιο σε πραγματικές συνθήκες, με το shakedown της A526 να πραγματοποιείται στο Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας.

Το γεγονός αυτό συνδυάστηκε με μία ημέρα δοκιμών με μονοθέσιο προηγούμενης σεζόν, ως μέρος της προετοιμασίας των Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο για τον μαραθώνιο του 2026.

Πρώτη Alpine με κινητήρα Mercedes

Το shakedown στο Σίλβερστον, το οποίο διεξήχθη υπό βρόχινες καιρικές συνθήκες, είχε και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που μονοθέσιο της Alpine κινήθηκε στην πίστα με μονάδα ισχύος Mercedes-AMG.

Η ομάδα του Ένστον εξασφάλισε τη συμφωνία προμήθειας κινητήρων με τη Mercedes μετά την απόφαση της Renault να αποχωρήσει από κατασκευαστής μονάδων ισχύος στη Formula 1 στο τέλος του 2025, κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο ως κατασκευαστής κινητήρων.

Τέταρτη ομάδα με μονοθέσιο 2026 στην πίστα

Η Alpine γίνεται η τέταρτη ομάδα που έχει ήδη τρέξει μονοθέσιο προδιαγραφών 2026, μετά τις Audi, Cadillac και Racing Bulls.

Όπως είναι λογικό βίντεο και φωτογραφίες με το μονοθέσιο να κινείται στην πίστα έκαναν το γύρο των social media. Ο χρωματισμός της A526 παραμένει, προς το παρόν, κοντά στη λογική του περσινού livery, χωρίς εμφανείς αλλαγές, στοιχείο αναμενόμενο για ένα πρώιμο shakedown, όπου το βάρος πέφτει στη λειτουργικότητα και όχι στην τελική εμφάνιση.

Η Alpine έχει προγραμματίσει την επίσημη παρουσίαση της αγωνιστικής ομάδας του 2026 για τις 23 Ιανουαρίου, την ίδια ημερομηνία μ τη Scuderia Ferrari.

