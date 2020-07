Ο Ισπανός μαχητής, που ενώ οι γιατροί του έλεγαν ότι θα είναι τυχερός αν περπατήσει ξανά κανονικά, κατάφερε να παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο και να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, ανοίγει νέο ενδιαφέρον κεφάλαιο στην καριέρα του.

Αποχαιρέτησε τη Βιγιαρεάλ το βράδυ της Κυριακής στο παιχνίδι με την Εϊμπάρ, το «κίτρινο υποβρύχιο» τερμάτισε στην 5η θέση, ο Καθόρλα συγκινήθηκε και γεύτηκε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του για τις ηρωικές προσπάθειες που κατέβαλε, έβαλε σε όλους τα γυαλιά για όσα μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος με επιμονή κόντρα ακόμα και στην επιστήμη και τώρα ταξιδεύει για την Ντόχα.

Εκεί, θα παίξει υπό τις οδηγίες του καλού του φίλου, Τσάβι, που τον έπεισε να συμφωνήσει με την Αλ-Σάαντ, η οποία τον ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7

— AlSadd S.C | (@AlsaddSC) July 20, 2020