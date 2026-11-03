Απίθανα πράγματα από την Παρί Σεν Ζερμέν, που έφτασε στο 4-0 ενάντια στη Βιγιαρεάλ από το 17ο λεπτό!

Χωρίς διάθεση για πολλά πολλά πήγε στην Ισπανία η Παρί Σεν Ζερμέν, που από το 17ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ πήρε προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων! Ο Νέβες άνοιξε τον χορό των γκολ από κοντά στο 9', με τον Ντουέ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του μετά από μεγάλο λάθος στην αντίπαλη άμυνα στο 12'.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μαγιουλού ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με σκαστό σουτ, πριν ο Ρούιθ κάνει το 4-0 μέσα από την περιοχή, ολοκληρώνοντας ένα εφιαλτικό οκτάλεπτο για το Κίτρινο Υποβρύχιο...