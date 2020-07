Σάντι Καθόρλα: Το τελευταίο χειροκρότημα (vids)

Είχε ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για να αποχωρήσουν οι δύο σημαίες της Βιγιαρεάλ. Ο Μπρούνο Σοριάνο που πριν λίγες μέρες επέστρεψε από τριετή απουσία τραυματισμού και ο Σάντι Καθόρλα ολοκλήρωσαν την καριέρα τους με το Κίτρινο Υποβρύχιο.

Ο 35χρονος Καθόρλα που ήδη ζούσε ένα θαύμα από τη στιγμή που μπόρεσε να παίξει ξανά ποδόσφαιρο, μοίρασε μάλιστα και ασίστ στον Ανγκισά στο 4-0 της ομάδας του επί της Εϊμπάρ και έφτασε συνολικά τις 11 φετινές και 57 συνολικά στη La Liga. Στο 82' βγήκε από το γήπεδο και τον χειροκρότησαν όρθιοι συμπαίκτες και αντίπαλοι. Το πιο πιθανό είναι ότι αμφότεροι δεν θα συνεχίσουν στη La Liga και ίσως και γενικότερα στα γήπεδα.

