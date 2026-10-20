Με αντεπίθεση που ξεκίνησε από ασίστ του Τσιμίκα, η Λίβερπουλ έκανε τρομερή ανατροπή και λύγισε με 4-3 τη Βιγιαρεάλ. Πρώτη νίκη για Νάπολι σε τρελό ματς, τεσσάρα για τη Ρόμα, γκέλα για την Ατλέτικο.

Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ 4-3

Η Λίβερπουλ με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα, υποδέχτηκε τη Βιγιαρεάλ, βρέθηκε να χάνει με 2-0, έκανε την ανατροπή και πήρε μία μεγάλη νίκη με 4-3 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τέσσερα λεπτά χρειάστηκε η Βιγιαρεάλ για να ανοίξει το σκορ στο Άνφιλντ, με το λάθος του Φαν Ντάικ να δίνει την ευκαιρία στον Μικαουτάτζε να πάρει τη μπάλα και να τη στέλνει στην εστία για το 0-1. Στο 29' ήρθε και το δεύτερο γκολ από τους φιλοξενούμενους, όταν ο Σαλιμπά έδωσε την κάθετη στον Καρντόνα και αυτός με ωραίο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Οι «Reds» όμως μέσα σε περίπου δέκα λεπτά κατάφεραν να αλλάξουν τον δείκτη του σκορ και να οδηγηθούν στα αποδυτήρια με 2-2. Πρώτα στο 36' ο Τσιμίκας εκτέλεσε το κόρνερ και ο ΜακΆλιστερ με κεφαλιά μείωσε σε 1-2. Σειρά είχε στο 45+2' ο Αραούχο, ο οποίος πήρε μία γλυκιά σέντρα από τον Ενγκουμόχα, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Στην επανάληψη, η Λίβερπουλ συνέχισε να ψάχνει το γκολ και δεν βρήκε ένα, αλλά δύο μέσα σε τρία λεπτά. Ο Ενγκουμόχα στο 65' έκανε την κούρσα, γύρισε για τον ΜακΆλιστερ και ο Αργεντινός σκόραρε για το 3-2. Στο 68' ο Χάκπο με ωραία ατομική ενέργεια έστρωσε στον Βιρτς και αυτός με υπέροχο σουτ τετραπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους. Στα υπόλοιπα λεπτά ο ρυθμός έπεσε, αλλά στο 87', η Βιγιαρεάλ βρήκε τον τρόπο να μειώσει, με το υπέροχο σουτ του Ολουβασέγι για το 4-3. Τα λεπτά ωστόσο που είχαν απομείνει δεν ήταν αρκετά για να αντιδράσουν οι φιλοξενούμενοι και η Λίβερπουλ πήρε άλλη μία νίκη στο Champions League.

Στουτγκάρδη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Απόλυτη κυρίαρχος του πρώτου ημιχρόνου ήταν η Στουτγκάρδη, η οποία απείλησε με το «καλημέρα». Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Ελ Κανούς βρήκε λίγο χώρο στην περιοχή, σούταρε, όμως ο Όμπλακ έκοψε την προσπάθειά του, όπως και στο 11' που είπε όχι στον Στίλερ, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Λέβελινγκ πήρε την μπάλα, αλλά την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το γκολ που έψαχναν οι γηπεδούχοι το βρήκαν στο 36'. Ο Λέβελινγκ πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα ωραίο σουτ έγραψε το 1-0. Η κατάσταση άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47'ο Λούκμαν έδωσε μία εξαιρετική πάσα στον Άλβαρες και ο Αργεντινός μέσα από την περιοχή έφερε την ισορροπία στον αγώνα. Τα πράγματα δεν κύλησαν με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Σιμεόνε, η οποία από το 64΄και μετά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης στον Χίλμαντ.

Παρ'όλα αυτά και παρά την πίεση της Στουτγκάρδης, η Ατλέτικο κράτησε το 1-1.

Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Πάρτι της Ρόμα στη Ρώμη, με τους Τζαλορόσι να διαλύουν με 4-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στο Champions League. Το δρόμο της νίκης για τους Ρωμαίους άνοιξε ο Ερμόσο στο 21΄, ενώ στο 39΄ήταν η σειρά του Μολίνα να βρει δίχτυα για το 2-0. Τη σκυτάλη πήρε στο 52΄ο Πισίλι, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μάλεν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα από την άσπρη βούλα. Στο 77΄πέρασε στο ματς και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης για τη Ρόμα, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και βοήθησε την ομάδα του να κρατήσει το μηδέν.

Νάπολι - Μπόντο/Γκλιμτ 4-3

Την πρώτη νίκη στη League Phase πέτυχε η Νάπολι, η οποία επικράτησε 4-3 της Μπόντο. Ετσι, σκαφάλωσε στην 22η θέση, αφήνοντας τους Νορβηγούς στην 26η! Σούπερ ξεκίνημα για τους Ναπολιτάνους, αφού στο 1ο λεπτό ο Πολιτάνο πέτυχε το 1-0. Η απάντηση των Νορβηγών ήρθε στο 27' με τον Χάουγκε να ισοφαρίζει σε 1-1. Ωστόσο, στο 41' ο ΜακΤόμινεϊ συνδυάστηκε με τον Ντε Μπρόινε και σκόραρε για πρώτη φορά στη σεζόν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το τρίτο γκολ, με τον ΜακΤόμινεϊ να σημαδεύει το δοκάρι έπειτα από ασίστ του Ντε Μπρόινε. Αντί γι’ αυτό, οι Νορβηγοί ισοφάρισαν, όταν ο Αντρέας Χέλμερσεν στο 62' βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε για το 2-2.

Η Νάπολι κινδύνευσε ακόμη και με ανατροπή, όμως ο Μερέτ κράτησε όρθια την ομάδα του με σπουδαία επέμβαση στο δυνατό σουτ του Μπεργκ. Τη λύση έδωσε ξανά ο ΜακΤόμινεϊ στο 75ο λεπτό, ο οποίος διαμόρφωσε το 3-2. Το φινάλε ήταν εξίσου δραματικό. Η Νάπολι βρήκε χώρους για ένα ακόμη γκολ, με τον Ράσμους Χόιλουντ να σκοράρει στο 75' έπειτα από λάθος της νορβηγικής άμυνας. Στην τελευταία φάση, όμως, η Μπόντο βρήκε κι εκείνη δίχτυα, με τον Φετ.



Πόρτο - Αϊντχόφεν 0-1

Σεφτέ στις νίκες στο Champions League για την Αϊντχόφεν, η οποία απέδρασε με 1-0 από την έδρα της Πόρτο. Έπειτα από ένα στείρο πρώτο μέρος που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 57΄με σκόρερ τον Τιλ. Ήταν και το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, με τους Ολλανδούς να κρατούν το μηδέν έως το τέλος και να υποχρεώνουν τους Δράκους στην τρίτη τους σερί ήττα.