Η Εσπανιόλ έκανε την έκπληξη κι επικράτησε 1-0 στην έδρα της Βιγιαρεάλ, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη La Liga.

Της πήρε καιρό, αλλά στο τέλος κατάφερε να χαμογελάσει ξανά. Η Εσπανιόλ επέστρεψε στις νίκες με σπουδαίο «διπλό» με 1-0 στην έδρα της Βιγιαρεάλ και ανέβηκε στη 12η θέση της La Liga, με έναν βαθμό λιγότερο από το Κίτρινο Υποβρύχιο.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, αλλά οι Καταλανοί φρόντισαν να επικοινωνήσουν τις άγριες διαθέσεις της από το ξεκίνημα του β΄μέρους. Στο 48΄συγκεκριμένα ο Φερνάντες είδε γκολ του να ακυρώνεται για οφσάιντ στην προειδοποιητική βολή, προτού ακολουθήσει το προβάδισμα στο 60΄με σκόρερ τον Καμπρέρα.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με την Εσπανιόλ να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα μετά από πέντε αγωνιστικές και να αντιδράει παράλληλα άμεσα μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Copa Del Rey από τη Σεστάο της τέταρτης κατηγορίας.