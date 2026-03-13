Η αποστολή του ΟΦΗ για τον εντός έδρας αγώνα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Ολυμπιακό (14/3, 17:00).

Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις ποδοσφαιριστές.

Στο ιατρικό δελτίο βρίσκεται τα ονόμα του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση στο γαστροκνήμιο και δεδομένα θα χάσει τα δύο τελευταία ματς της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Από την πλευρά του ο Ζήσης Καραχάλιος είναι σε διαδικασία επανένταξης και ακόμα μια μέρα ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Τέλος, εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος είχε δηλωθεί κόντρα στους Πειραιώτες να εκτίσει ποινή καρτών.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο και Ισέκα.