ΟΦΗ: Χωρίς τρεις κόντρα στον Ολυμπιακό
Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις ποδοσφαιριστές.
Στο ιατρικό δελτίο βρίσκεται τα ονόμα του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση στο γαστροκνήμιο και δεδομένα θα χάσει τα δύο τελευταία ματς της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Από την πλευρά του ο Ζήσης Καραχάλιος είναι σε διαδικασία επανένταξης και ακόμα μια μέρα ακολούθησε μέρος του προγράμματος.
Τέλος, εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος είχε δηλωθεί κόντρα στους Πειραιώτες να εκτίσει ποινή καρτών.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο και Ισέκα.
