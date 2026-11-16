Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες που έχει η Εθνική Ελλάδας να κατακτήσει το τρέχον Nations League, αν φυσικά προκριθεί από τον όμιλο.

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι απόψε (16/11, 21:45, Live στο Gazzetta), καθώς φιλοξενεί τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική της ελίτ Κατηγορίας του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στην 2η θέση μαζί με τους Γερμανούς στους 8 πόντους, 3 λιγότερους από την πρωτοπόρο Ολλανδία (11), που παίζει επίσης την ίδια ώρα με τα Πάντσερ.

Η Γαλανόλευκη έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αν κερδίσει τη Σερβία και η Γερμανία δεν πάρει το δικό της παιχνίδι απεναντι στους Οράνιε, ενώ υπάρχουν και σενάρια που ακόμη και χωρίς δική μας νίκη, το εισιτήριο έρχεται.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις χώρες που ήδη έχουν προκριθεί αλλά και εκείνες που έχουν τις πιθανότητές τους, το Football Meets Data παρουσίασε τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Στην πρώτη θέση με 38% φιγουράρει η Ισπανία, ενώ Αγγλία (28%) και Γαλλία (12%) συμπληρώνουν την τριάδα.

Ο υπερυπολογιστής βέβαια δίνει ποσοστό και στην Ελλάδα, ακόμη και αν αυτό είναι κάτω από το 1% (0.4%),λογικό, αφού ακόμη δεν έχει πάρει την πρόκριση. Ωστόσο, βάσει του FMD έχει (η Ελλάδα) 56.9% πιθανότητες να βρεθεί στην οκτάδα, 9% στα ημιτελικά και 1.9% στον τελικό.

Φυσικά, όλα αυτά θα αλλάξουν απόψε το βράδυ, όταν και θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του ταμπλό.