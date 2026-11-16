Οι αλλαγές που αποφάσισε να κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τον αγώνα με τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική του Nations League. Αποστολή στον Βόλο: Νότης Χάλαρης

Η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται απόψε (21:45-Alpha/NovaSports Start-Live απ' το Gazzetta) τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό» για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Nations League με στόχο να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί προκειμένου να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση και να βρεθεί έτσι στο Final-8 της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την 7αρα από την Ολλανδία και να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξαιρετική πορεία που έχει κάνει μέχρι στιγμής στο τουρνουά.

Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε κάποιες αλλαγές στην αποστολή σε σχέση με τον αγώνα με τους «Οράνιε», αφού για το αποψινό ματς δεν θα έχει στη διάθεσή του συνολικά τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Σάλιακα και Ζαφείρη, που έχουν κάρτες, αλλά και τους τραυματίες Κουρμπέλη και Ιωαννίδη. Για λόγους τακτικής έμεινε εκτός ο Κυζιρίδης.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Μπάμπης Κωστούλας ενώ κανονικά βρίσκεται σ' αυτή και ο Χρήστος Τζόλης, αφού οι ενοχλήσεις που αποκόμισε από το περασμένο παιχνίδι φάνηκαν πως δεν είναι κάτι σοβαρό.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος

Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης, Κουτσουπιάς, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Μασούρας, Τεττέη, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Κωστούλας, Καρέτσας