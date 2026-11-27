Η μέρα και η ώρα του αγώνα της Εθνικής Παίδων με το Εκουαδόρ στη φάση των «32» του Μουντιάλ Κ17.

Η Ελλάδα έμαθε σήμερα τον αντίπαλό της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 που διεξάγεται στο Κατάρ. Αυτός είναι το Εκουαδόρ.

Γνωστές όμως έγιναν και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό. Η Ελλάδα αν περάσει στους «16» θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Σενεγάλη.

Στις διασταυρώσεις τα ζευγάρια προέκυψαν από το ranking των ομίλων. Η Εθνική Παίδων έκανε τρεις νίκες κόντρα σε Αίγυπτο, Παναμά και Κατάρ και σύμφωνα με τη διαφορά τερμάτων που έχει (8-3, +5), ήταν πέμπτη καλύτερη ανάμεσα στις 32 ομάδες που προκρίθηκαν.

Η διασταύρωση τη φέρνει αντίπαλο με την τέταρτη καλύτερη τρίτη όλων των ομίλων και αυτή είναι το Εκουαδόρ. Το ματς, όπως ανακοίνωσε η FIFA θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου και ώρα έναρξης στις 16:30.

Στον αγωνιστικό χώρο 3 του συγκροτήματος Aspire Zone στη Ντόχα. Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα στη φάση των «32».

Ο αντίπαλος της Εθνικής κατέλαβε την 3η θέση στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας 4 βαθμούς, όσους και η Ουγκάντα, την οποία προσπέρασε στην ισοβαθμία. Την πρώτη θέση του ομίλου κατέλαβε η Νότια Κορέα με 9 βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Εκουαδόρ στη φάση των ομίλων:

Νέα Καληδονία - Εκουαδόρ 0-1

Εκουαδόρ - Ουγκάντα 0-0

Εκουαδόρ - Νότια Κορέα 2-3

Αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Φάση των «32»: 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου



Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Κροατία – Ουρουγουάη 14:30

Ιταλία – Τατζικιστάν 14:30

Βραζιλία – Μοζαμβίκη 15:00

Βέλγιο – Σαουδική Αραβία 15:30

Ιρλανδία – Ακτή Ελεφαντοστού 16:30

Μεξικό – Αργεντινή 17:00

Χιλή – Μαρόκο 17:30

Ισπανία – Ουζμπεκιστάν 17:30

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Αυστραλία – Σενεγάλη 14:30

Μάλι – Δομινικανή Δημοκρατία 14:30

Νότια Κορέα – Ιαπωνία 15:00

Σερβία – Κίνα 15:30

Ελλάδα – Εκουαδόρ 16:30

Αίγυπτος – Κολομβία 17:00

Γαλλία – Ουγκάντα 17:30

Βενεζουέλα – Αλγερία 17:30

Φάση των «16»: 3 και 4 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά: 7 Δεκεμβρίου

Ημιτελικά: 10 Δεκεμβρίου

Μικρός τελικός: 13 Δεκεμβρίου

Τελικός: 13 Δεκεμβρίου