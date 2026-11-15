Εθνική Ελλάδας: Πώς προκρίνεται ακόμη και χωρίς να νικήσει τους Σέρβους
Το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία είναι προ των πυλών, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45, Live στο Gazzetta) στο Βόλο θα παιχθεί η τελευταία αγωνιστική στην ελίτ Κατηγορία αυτού του Nations League.
Η Γαλανόλευκη μετά τη συντριβή στην Ολλανδία (7-0) θέλει νίκη κόντρα στην... παρέα του Λούκα Γιόβιτς και παράλληλα να μην κερδίσει η Γερμανία τους Οράνιε στο μεταξύ τους ματς, έτσι ώστε να πάρει την 2η θέση του γκρουπ και το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Ωστόσο, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να προκριθεί και χωρίς νίκη κόντρα στους Σέρβους. Πώς θα γίνει αυτό; Αν το άλλο παιχνίδι (Γερμανία-Ολλανδία) λήξει ισόπαλο, ή αν η ομάδα του Τσάβι φύγει με το διπλό από τη Γερμανία.
Στην πρώτη περίπτωση βέβαια, η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας με τη Σερβία.
🇬🇷 Greece can go out with 11 points 🤯 If 🇩🇪 Germany beat 🇳🇱 the Netherlands on Monday and Greece beat 🇷🇸 Serbia, all three finish on 11. After Friday's 7-0, Greece drop out of that tie. https://t.co/8IlhoS9jsv— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2026
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