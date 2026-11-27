Την νίκη στο «Ίνβερ Παρκ» πανυγίρσε η Εθνική Γυναικών, η οποία επικράτησε 2-0 της Βόρεια Ιρλανδίας.

Με το δεξί ξεκίνησε στη Βόρεια Ιρλανδία η Εθνική Γυναικών, η οποία επικράτησε με 2-0, στο πρώτο από τα δύο φιλικά τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπέρτου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε τη λύση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, στο 47ο λεπτό, η Μπρουκσάιρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ και χαρίζοντας στην Ελλάδα το προβάδισμα. Λίγο πριν το φινάλε η Ραπάνη ανέλαβε να βάλει τον επίλογο. Στο 92’, βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, σφραγίζοντας τη νίκη της Γαλανόλευκης.

Θυμίζουμε πως η εθνική έχει ακόμα ένα ακόμη «ραντεβού» με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 1 Δεκεμβρίου.

Ελλάδα (Σπέρτος): Κατεργιανάκη – Μωραΐτου, Μάρκου, Γκούνη, Γιαννακά – Σαΐφ, Δρακογιαννάκη, Μπρουκσάιρ, Πούλιου, Σαρρή – Παπαθεοδώρου.

