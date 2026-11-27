Η FIFA ενημέρωσε τις διασταυρώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, με την Ελλάδα να μαθαίνει το μονοπάτι της με όνειρο την καλύτερη δυνατή πορεία στη διοργάνωση.

Η Ελλάδα κατάφερε στην παρθενική της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 να κάνει το 3/3 στον όμιλο και να προκριθεί στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γράφοντας μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας παίδων.

Πλέον το ταξίδι της στα νοκ-άουτ θα ξεκινήσει απέναντι στο Εκουαδόρ για τη φάση των «32», με τη γαλανόλευκη, ωστόσο, να μαθαίνει παράλληλα τις διασταυρώσεις και το μονοπάτι της προς τους υπόλοιπους γύρους της διοργάνωσης.

Εφόσον η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη περάσει το εμπόδιο του Ισημερινού, σε πρώτη φάση θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Σενεγάλη.

Το μονοπάτι της Ελλάδας

Φάση των 16: Νικητής ζευγαριού Αυστραλία - Σενεγάλη

Προημιτελικά: Νικητής Μάλι – Δομινικανή Δημοκρατία vs Νικητής Βενεζουέλα – Αλγερία

Ημιτελικά: Ισπανία - Ουζμπεκιστάν/ Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού/ Κροατία - Ουρουγουάη/ Μεξικό - Αργεντινή