Μουντιάλ Κ17: Οι διασταυρώσεις και το μονοπάτι της Ελλάδας μέχρι τον τελικό
Η Ελλάδα κατάφερε στην παρθενική της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 να κάνει το 3/3 στον όμιλο και να προκριθεί στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γράφοντας μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας παίδων.
Πλέον το ταξίδι της στα νοκ-άουτ θα ξεκινήσει απέναντι στο Εκουαδόρ για τη φάση των «32», με τη γαλανόλευκη, ωστόσο, να μαθαίνει παράλληλα τις διασταυρώσεις και το μονοπάτι της προς τους υπόλοιπους γύρους της διοργάνωσης.
Εφόσον η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη περάσει το εμπόδιο του Ισημερινού, σε πρώτη φάση θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Σενεγάλη.
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Το μονοπάτι της Ελλάδας
Φάση των 16: Νικητής ζευγαριού Αυστραλία - Σενεγάλη
Προημιτελικά: Νικητής Μάλι – Δομινικανή Δημοκρατία vs Νικητής Βενεζουέλα – Αλγερία
Ημιτελικά: Ισπανία - Ουζμπεκιστάν/ Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού/ Κροατία - Ουρουγουάη/ Μεξικό - Αργεντινή
🗓️ROUND OF 32 🏆FIFA U-17 WORLD CUP QATAR Estas son las llaves para los 16vos de Final para el Mundial Sub-17. ✅Clasificados por CONCACAF a Dieciseisavos de Final: 🇲🇽México 🆚 🇦🇷Argentina 🇩🇴Republica Dominicana 🆚 🇲🇱Mali ❌Eliminados: 🇨🇷Costa Rica 🇭🇹Haiti 🇵🇦Panamá 🇨🇺Cuba 🇯🇲Jamaica 🇭🇳Honduras 🇺🇸Estados Unidos (Retirado del torneo, remplazo🇩🇴)— CNF Sports (@CNFconcacaf) November 27, 2026
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