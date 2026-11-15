Οι παίκτες της εθνικής Ισπανίας απέτισαν τον δικό τους φόρο τιμής στη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με μια συμβολική χειρονομία πριν το ματς κόντρα στην Αγγλία για το Nations League.

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας ξεκίνησε ξανά τις υποχρεώσεις της στο Nations League, την ώρα που το ποδόσφαιρο της χώρας είναι ακόμα βυθισμένο στο πένθος για τον αδόκητο χαμό του Χεσούς Ντε Μιγκέλ.

Πριν την αναμέτρηση της Φούρια Ρόχα απέναντι στην Αγγλία, οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου παίκτη της Τενερίφης με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο.

Στην καθιερωμένη φωτογραφία που προηγείται της σέντρας, οι ποδοσφαιριστές των Ισπανών κράτησαν τις φανέλες που φόρεσε ο συμπατριώτης τους στην καριέρα του, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή που απέσπασε φυσικά το χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στο γήπεδο.

Στη συνέχεια τηρήθηκε από όλους ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παίκτη που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα στις 3 Νοεμβρίου.