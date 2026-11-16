Η Αγγλία επικράτησε 3-2 στη Μαδρίτη επί της Ισπανίας και της έσπασε ένα τρελό αήττητο που κρατούσε εδώ και 43 σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις!

Στη ματσάρα της βραδιάς η Αγγλία κατάφερε να λυγίσει με 3-2 την Ισπανία στη Μαδρίτη και να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου της. Οι Άγγλοι ήταν εντυπωσιακοί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, προηγήθηκαν με τρία γκολ διαφορά επί των Ισπανών, αλλά στο τέλος δεινοπάθησαν για να κρατήσουν το τρίποντο.

Η Ρόχα επέστρεψε στο ματς στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, μείωσε σε 3-2 και έψαξε το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο, ωστόσο, δεν ήρθε ποτέ. Κάπως έτσι η Αγγλία κατάφερε να δώσει τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο που κρατούσε η Ισπανία εδώ και 43 ματς, με την τελευταία της ήττα να χάνεται πίσω στον Μάρτιο του 2023!

Έκτοτε η Ισπανία έχει μετατραπεί σε παγκόσμια υπερδύναμη με απανωτές κατακτήσεις των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών τουρνουά. Το 2024 στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ δύο χρόνια αργότερα σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.