Τενερίφη: Η τοιχογραφία σε θύρα του γηπέδου εις μνήμην του Χεσούς Ντε Μιγκέλ
Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε η Τενερίφη να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Χεσούς Ντε Μιγκέλ, αφού δημιουργήθηκε η προσωπογραφία του στο εξωτερικό της θύρας 9 του γηπέδου «Heliodoro Rodríguez López».
Θυμίζουμε πως ο Ισπανός επιθετικός έχασε την ζωή του στις 3 Νοεμβρίου, μετά από μία σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Ο Οβόνο μάλιστα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δώδεκα αγωνιστικών για το χτύπημα που έφερε τον θανάσιμο τραυματισμό.
Μάλιστα, η επιλογή να γίνει αυτή η τοιχογραφία στη θύρα 9 δεν είναι τυχαία καθώς είναι ο αριθμός που φορούσε ο 30χρονος ποδοσφαιριστής στη φανέλα του. Μετά τον θάνατο του, οι φίλαθλοι της Ισπανικής ομάδας, άφησαν στην συγκεκριμένη θύρα λουλούδια και αφιερώματα στη μνήμη του αδικοχαμένου παίκτη.
Η κίνηση αυτή κρατάει ζωντανή την μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ με ολόκληρο τον σύλλογο να αποχαιρετά τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίστηκε με τη συγκεκριμένη φανέλα από το καλοκαίρι του 2025.
👏 El retrato de Jesús de Miguel en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/2qWSMy8XaP— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.