Η Τενερίφη τίμησε τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με μια τοιχογραφία στην θύρα 9 του γηπέδου της.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε η Τενερίφη να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Χεσούς Ντε Μιγκέλ, αφού δημιουργήθηκε η προσωπογραφία του στο εξωτερικό της θύρας 9 του γηπέδου «Heliodoro Rodríguez López».

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός επιθετικός έχασε την ζωή του στις 3 Νοεμβρίου, μετά από μία σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Ο Οβόνο μάλιστα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δώδεκα αγωνιστικών για το χτύπημα που έφερε τον θανάσιμο τραυματισμό.

Μάλιστα, η επιλογή να γίνει αυτή η τοιχογραφία στη θύρα 9 δεν είναι τυχαία καθώς είναι ο αριθμός που φορούσε ο 30χρονος ποδοσφαιριστής στη φανέλα του. Μετά τον θάνατο του, οι φίλαθλοι της Ισπανικής ομάδας, άφησαν στην συγκεκριμένη θύρα λουλούδια και αφιερώματα στη μνήμη του αδικοχαμένου παίκτη.

Η κίνηση αυτή κρατάει ζωντανή την μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ με ολόκληρο τον σύλλογο να αποχαιρετά τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίστηκε με τη συγκεκριμένη φανέλα από το καλοκαίρι του 2025.