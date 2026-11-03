Η Τενερίφη ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (03/11) ότι ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ο οποίος είχε καταρρεύσει στο ματς με την Ανδόρα, «έφυγε» τελικά από τη ζωή.

Το ισπανικό ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί στο πένθος, μετά το άκουσμα της είδησης ότι ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Nuestra Señora de Candelaria.

⚫️ | Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, ha fallecido tras no poder superar las graves consecuencias del episodio sufrido ante el Andorra. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul 🕊️ Descansa en paz, Jesús https://t.co/KbyUdKcHsb November 3, 2026

Θυμίζουμε πως ο παίκτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις καθυστερήσεις του αγώνα της Τενερίφης απέναντι στην Ανδόρα για τη La Liga 2, όταν συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κατέρρευσε στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του. Ο επιθετικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται δραματικά και εν τέλει, όπως ανέφερε και ο ισπανικός σύλλογος σε ανακοίνωση του, ο παίκτης «έφυγε» από τη ζωή.

Η ανακοίνωση της Τενερίφης τόνισε ότι ο σύλλογος είναι συντετριμμένος από την τραγωδία και εξέφρασε την απεριόριστη αλληλεγγύη του στην οικογένεια του εκλιπόντος παίκτη.

Από την πλευρά τους, τα αγαπημένα πρόσωπα του ντε Μιγκέλ ευχαρίστησαν τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο για την εγκάρδια υποστήριξή τους και ζήτησαν ευαισθησία και σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων ωρών πένθους.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP November 3, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τενερίφης

«Συντετριμμένοι από τον πόνο, με κόμπο στον λαιμό και αδυνατώντας να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, ανακοινώνουμε από την Τενερίφη τον τραγικό θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το συναίσθημα της βαθιάς θλίψης.

Βρισκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της οικογένειας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή την τραγική κατάληξη.

Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ ευχαριστεί για κάθε μήνυμα συμπαράστασης που έχει δεχθεί και παράλληλα ζητά, μέσα από την καρδιά της, τον μέγιστο σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές».

Μάλιστα, τόσο η Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όσο και οι αρχές της La Liga σκοπεύουν να κηρύξουν ημέρες εθνικού πένθους, ενώ όλοι οι επερχόμενοι αγώνες πρωταθλήματος και Copa del Rey θα ξεκινήσουν με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του επιθετικού που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.