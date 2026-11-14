Η ΕΠΟ μέσω του match report στην επίσημη σελίδα της έστειλε το μήνυμα της για τη δύσκολη βραδιά της Εθνικής μετά τη βαριά ήττα στην Ολλανδία.

H Εθνική Ελλάδας είχε εφιαλτικό ματς στο Άμστερνταμ, καθώς συνετρίβη από την Ολλανδία με 7-0. Η ΕΠΟ μέσω του match report στην επίσημη σελίδα της έστειλε το μήνυμα της γι' αυτή τη δύσκολη βραδιά, τονίζοντας: «Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν και άσχημες στιγμές. Τις αφήνουμε πίσω και προχωρούμε. Ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε...».

Το match report της ΕΠΟ

«Ψηλά το κεφάλι και νίκη με Σερβία!

Η Εθνική Ομάδα δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον καταιγιστικό ρυθμό των Ολλανδών και ηττήθηκε με το πολύ βαρύ 7-0 στη "Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα" του Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nation's League. Ωστόσο, όσο οξύμωρο κι αν είναι, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά πρόκρισης και οφείλει να ανασυνταχθεί και να νικήσει την Σερβία στον Βόλο.

Η ήττα είναι βαριά και προήλθε από μια εμφάνιση την οποία τίποτε δεν προμήνυε ύστερα από την εξαιρετική πορεία της Εθνικής τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Όμως, η νίκη επί της Σερβίας την Δευτέρα 16/11 είναι αυτή τη δύσκολη στιγμή το μοναδικό "φάρμακο" και στην περίπτωση που δεν νικήσει η Γερμανία τους Ολλανδούς, θα της δώσει την πρόκριση στους "8" του Nation's League, καθώς στη διπλή ισοβαθμία είμαστε δεύτεροι, ενώ η τριπλή δεν μας ευνοεί.

Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν και άσχημες στιγμές. Τις αφήνουμε πίσω και προχωρούμε.

Ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε...

Τρία γκολ για την Ολλανδία σημείωσε ο Ράιντερς (12', 18', 33'), δύο ο Τίμπερ (40', 59') και από ένα οι Σαμερβιλ (6') και Μάλεν (62').

Ολλανδία: Φερμπρούχεν, Φαν Χέκε, Φαν ντε Φεν, Ντούμφρις, Τίμπερ (75′ Μάατσεν), Ράιντερς (63′ Ζέκιελ), Φέρμαν, Ντε Γιονγκ (46′ Κομπμάινερς), Σάμερβιλ (75′ Λανγκ), Χάκπο (65′ Βαν Μπόμελ), Μάαλεν

Ελλάδα: Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Ανδρούτσος, Τριάντης (73′ Κουτσουπιάς), Τζόλης (73′ Βαγιαννίδης), Καρέτσας (67′ Μασούρας), Ιωαννίδης (65′ Μπακασέτας), Παυλίδης (65′ Δουβίκας)».