Γιοβάνοβιτς: «Το 3-0 ήταν ένα μικρό σοκ και δεν καταφέραμε να επανέλθουμε, το αποτέλεσμα δημιουργεί κλίμα που δεν θέλουμε»
Η Ελλάδα είχε κάκιστη βραδιά στο Άμστερνταμ και συνετρίβη από την ασταμάτηση Ολλανδία με 7-0. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στις δηλώσεις του στον Alpha στάθηκε στο 3-0 που είχε διαμορφωθεί από το 18', ενώ εξέφρασε την απογοήτεσυη που επικρατεί εντός ομάδας.
Οι δηλώσεις του Ιβαν Γιοβάνοβιτς
«Είμαστε αμέσως μετά από ένα πολύ άσχημο παιχνίδι για εμάς. Τέτοιες ήττες λειτουργούν πολύ αρνητικά για ολόκληρη την ομάδα. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες, ώστε να επανέλθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει του αγώνα με τη Σερβία. Αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα κλίμα που δεν θέλουμε.
Ξέραμε ότι ο αντίπαλος είναι μια καλή ομάδα και ότι επρόκειτο για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ωστόσο, δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Το 3-0 σε εκείνο το χρονικό σημείο αποτέλεσε ένα μικρό σοκ, από το οποίο δεν καταφέραμε να επανέλθουμε στη διάρκεια του αγώνα.
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Υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο, τόσο όσους βρίσκονταν εδώ όσο και όσους μας παρακολουθούσαν. Θα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε, μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες, να επανέλθουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση».
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