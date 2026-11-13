Η Εθνική Ελλάδας συνετρίβη με 7-0 από την Ολλανδία και γνώρισε την τέταρτη πιο βαριά ήττα στην ιστορία της, σε επίσημο ματς, ενώ είναι η μεγαλύτερη μεταπολεμικά!

Εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ. Η Εθνική Ελλάδας συνετρίβη με το... βαρύ και ασήκωτο 7-0 από την Ολλανδία, γνωρίζοντας μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Για την ακρίβεια, πρόκειται για την τέταρτη βαρύτερη ήττα της Γαλανόλευκης και τη μεγαλύτερη που έχει υποστεί στη μεταπολεμική ιστορία της.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το 11-1 από την Ουγγαρία το 1938, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακολουθεί το 9-0 από τη Σουηδία σε αγώνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1920, ενώ την τρίτη θέση κατέχει το 8-1 από τη Ρουμανία το 1930, για το Βαλκανικό Κύπελλο.

Η τελευταία φορά που η Εθνική είχε γνωρίσει ήττα με επτά γκολ διαφορά ήταν το 1989, όταν είχε χάσει με 7-1 από τη Δανία, σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι πιο βαριές ήττες στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας σε επίσημα ματς