Εθνική Ελλάδας: Η συντριβή από την Ολλανδία είναι η τέταρτη πιο βαριά ήττα σε επίσημο ματς και πρώτη μεταπολεμικά!
Εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ. Η Εθνική Ελλάδας συνετρίβη με το... βαρύ και ασήκωτο 7-0 από την Ολλανδία, γνωρίζοντας μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Για την ακρίβεια, πρόκειται για την τέταρτη βαρύτερη ήττα της Γαλανόλευκης και τη μεγαλύτερη που έχει υποστεί στη μεταπολεμική ιστορία της.
Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το 11-1 από την Ουγγαρία το 1938, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακολουθεί το 9-0 από τη Σουηδία σε αγώνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1920, ενώ την τρίτη θέση κατέχει το 8-1 από τη Ρουμανία το 1930, για το Βαλκανικό Κύπελλο.
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Η τελευταία φορά που η Εθνική είχε γνωρίσει ήττα με επτά γκολ διαφορά ήταν το 1989, όταν είχε χάσει με 7-1 από τη Δανία, σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι πιο βαριές ήττες στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας σε επίσημα ματς
- Ουγγαρία – Ελλάδα 11-1, 25/03/1938 (Προκριματικά Μουντιάλ 1938)
- Σουηδία – Ελλάδα 9-0, 28/08/1920 (Ολυμπιακοί Αγώνες Αμβέρσας)
- Ρουμανία – Ελλάδα 8-1, 25/05/1930 (Βαλκανικό Κύπελλο)
- Ολλανδία – Ελλάδα 7-0, 13/11/2026 (Nations League)
- Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 7-1, 26/06/1932 (Βαλκανικό Κύπελλο)
- Γαλλία – Ελλάδα 7-1, 01/10/1958 (Προκριματικά Euro 1960)
- Δανία – Ελλάδα 7-1, 17/05/1989 (Προκριματικά Μουντιάλ 1990)
- Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 6-1, 21/06/1935 (Βαλκανικό Κύπελλο)
- Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 5-0, 24/04/1960 (Προκριματικά Ολυμπιακών Αγώνων)
- Φινλανδία – Ελλάδα 5-1, 05/09/2001 (Προκριματικά Μουντιάλ 2002)
- Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 5-1, 29/04/1981 (Προκριματικά Μουντιάλ 1982)
- Βουλγαρία – Ελλάδα 5-2, 16/06/1935 (Βαλκανικό Κύπελλο)
- Ρουμανία – Ελλάδα 5-2, 17/05/1936 (Βαλκανικό Κύπελλο)
- Ιταλία – Ελλάδα 4-0, 25/03/1934 (Προκριματικά Μουντιάλ 1934)
- Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 4-0, 15/11/1959 (Προκριματικά Ολυμπιακών Αγώνων)
- Σοβιετική Ένωση – Ελλάδα 4-0, 16/07/1967 (Προκριματικά Euro 1968)
- Βουλγαρία – Ελλάδα 4-0, 11/10/1989 (Προκριματικά Μουντιάλ 1990)
- Αργεντινή – Ελλάδα 4-0, 21/06/1994 (Μουντιάλ 1994)
- Βουλγαρία – Ελλάδα 4-0, 26/06/1994 (Μουντιάλ 1994)
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