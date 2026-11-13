Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Ράιντερς χατ τρικ και 5-0 οι «οράνιε»
Όλα στραβά κι ανάποδα για την Εθνική στο Άμστερνταμ.
Στο 24' ο Ιωαννίδης σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο στο VAR για χέρι του φορ της Σπόρτινγκ στη μονομαχία που κέρδισε με τον Φερμπρούχεν.
Στο 33' η Ολλανδία έκανε το 4-0. Μπαλιά του Ντε Γιονγκ, κεφαλιά του Ντούμφρις και ο Ράιντερς σε κενή εστία έκανε το 4-0 με το τρίτο προσωπικό του γκολ.
Tijjani Reijnders completes his hat-trick in just 32 minutes! WHAT ON EARTH?! 🤯🔥 #UEFANationsLeague #NEDGRE https://t.co/bo3z5ib49P— ℂ𝔸ℝ𝔹𝕆ℕ™️👑 (@Ars_CARBON) November 13, 2026
Στο 40' ο Τίμπερ σε γύρισμα του Μάλεν έκανε το 5-0, κυριολεκτικά σαν σε προπόνηση.
Pastor Timber is on FIRE 🔥 https://t.co/wX0Y14V0gG— Gooner Chris (@ArsenalN7) November 13, 2026
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