Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Ράιντερς χατ τρικ και 5-0 οι «οράνιε»

Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Ράιντερς χατ τρικ και 5-0 οι «οράνιε»

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Διασυρμός της Εθνικής στην Ολλανδία και 5-0 στο 40'!

Όλα στραβά κι ανάποδα για την Εθνική στο Άμστερνταμ.

Στο 24' ο Ιωαννίδης σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο στο VAR για χέρι του φορ της Σπόρτινγκ στη μονομαχία που κέρδισε με τον Φερμπρούχεν.

Στο 33' η Ολλανδία έκανε το 4-0. Μπαλιά του Ντε Γιονγκ, κεφαλιά του Ντούμφρις και ο Ράιντερς σε κενή εστία έκανε το 4-0 με το τρίτο προσωπικό του γκολ.

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Στο 40' ο Τίμπερ σε γύρισμα του Μάλεν έκανε το 5-0, κυριολεκτικά σαν σε προπόνηση.

     

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