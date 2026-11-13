Διασυρμός της Εθνικής στην Ολλανδία και 5-0 στο 40'!

Όλα στραβά κι ανάποδα για την Εθνική στο Άμστερνταμ.

Στο 24' ο Ιωαννίδης σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο στο VAR για χέρι του φορ της Σπόρτινγκ στη μονομαχία που κέρδισε με τον Φερμπρούχεν.

Στο 33' η Ολλανδία έκανε το 4-0. Μπαλιά του Ντε Γιονγκ, κεφαλιά του Ντούμφρις και ο Ράιντερς σε κενή εστία έκανε το 4-0 με το τρίτο προσωπικό του γκολ.

Tijjani Reijnders completes his hat-trick in just 32 minutes! WHAT ON EARTH?! 🤯🔥 #UEFANationsLeague #NEDGRE https://t.co/bo3z5ib49P November 13, 2026

Στο 40' ο Τίμπερ σε γύρισμα του Μάλεν έκανε το 5-0, κυριολεκτικά σαν σε προπόνηση.