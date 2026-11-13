Ολλανδία - Ελλάδα: Οι «οράνιε» προηγούνται 3-0 στο 18'!

Ολλανδία - Ελλάδα: Οι «οράνιε» προηγούνται 3-0 στο 18'!

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Με ένα γκολ του Σάμερβιλ και δύο του Ράιντερς η Ολλανδία προηγείται από το 18' 3-0 της Εθνικής!

Η Ελλάδα δεν... παρουσιάστηκε στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και η Ολλανδία από το 18' είναι μπροστά στο σκορ με 3-0!

Στο 6' ο Σάμερβιλ από διπλό λάθος του Μαυροπάνου πλάσαρε από κοντά τον Τζολάκη για το 1-0.

Στο 12' ο Φέρμαν πέρασε κάθετα στον Ράιντερς και ο τελευταίος με αριστερό σουτ εκτέλεσε τον Τζολάκη για το 2-0.

 

Στο 18' ο Ράιντερς από το γύρισμα του Μάλεν σαν σε προπόνηση έκανε το 3-0.

     

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