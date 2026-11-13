Με ένα γκολ του Σάμερβιλ και δύο του Ράιντερς η Ολλανδία προηγείται από το 18' 3-0 της Εθνικής!

Η Ελλάδα δεν... παρουσιάστηκε στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και η Ολλανδία από το 18' είναι μπροστά στο σκορ με 3-0!

Στο 6' ο Σάμερβιλ από διπλό λάθος του Μαυροπάνου πλάσαρε από κοντά τον Τζολάκη για το 1-0.

Στο 12' ο Φέρμαν πέρασε κάθετα στον Ράιντερς και ο τελευταίος με αριστερό σουτ εκτέλεσε τον Τζολάκη για το 2-0.

What a fantastic pre-assist from Timber! 🔥🤯 #UEFANationsLeague #NEDGRE https://t.co/OOvDDSlSrh — ℂ𝔸ℝ𝔹𝕆ℕ™️👑 (@Ars_CARBON) November 13, 2026

Στο 18' ο Ράιντερς από το γύρισμα του Μάλεν σαν σε προπόνηση έκανε το 3-0.