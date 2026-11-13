Ολλανδία - Ελλάδα: Οι «οράνιε» προηγούνται 3-0 στο 18'!
Η Ελλάδα δεν... παρουσιάστηκε στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και η Ολλανδία από το 18' είναι μπροστά στο σκορ με 3-0!
Στο 6' ο Σάμερβιλ από διπλό λάθος του Μαυροπάνου πλάσαρε από κοντά τον Τζολάκη για το 1-0.
🚨🌍 | GOAL: CRYSENCIO SUMMERVILLE OPENS THE SCORING FOR NETHERLANDS! 🇳🇱 Netherlands 1-0 Greece 🇬🇷 https://t.co/FoCsEqLnFFNovember 13, 2026
Στο 12' ο Φέρμαν πέρασε κάθετα στον Ράιντερς και ο τελευταίος με αριστερό σουτ εκτέλεσε τον Τζολάκη για το 2-0.
What a fantastic pre-assist from Timber! 🔥🤯 #UEFANationsLeague #NEDGRE https://t.co/OOvDDSlSrh— ℂ𝔸ℝ𝔹𝕆ℕ™️👑 (@Ars_CARBON) November 13, 2026
Στο 18' ο Ράιντερς από το γύρισμα του Μάλεν σαν σε προπόνηση έκανε το 3-0.
Jurrien Timber is a god at LB. Arteta what have you created? #NEDGRE https://t.co/ymy3iLBsZN— Melvin🥤 (@MelvinAfc0) November 13, 2026
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