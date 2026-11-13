Η απάντηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με την Ολλανδία ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός 23άδας τον Μπάμπη Κωστούλα για το ματς με την Ολλανδία. Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας πριν το ματς στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» ρωτήθηκε για το γεγονός ότι έμεινε εκτός ο φορ της Μπράιτον και δεν έκρυψε την ενόχλησή του:

«Δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι ερωτήσεις πριν από ένα παιχνίδι. Έχω αρκετούς παίκτες και σε άλλο ματς θα μείνει κάποιος άλλος εκτός. Θα με ρωτήσετε την επόμενη φορά γιατί πήρα κάποιον και γιατί άφησα εκτός κάποιον άλλον;

Εγώ είμαι προπονητής και παίρνω τις αποφάσεις, έχω την ευθύνη κι εγώ θα δεχθώ την κριτική. Είναι χάσιμο χρόνου να συζητάμε γι' αυτά τα πράγματα και ποιοι έμειναν εκτός πριν αρχίσει το ματς. Πρέπει να βλέπουμε πιο αισιόδοξα και πιο θετικά τα πράγματα. Είμαι χαρούμενος με όλα τα παιδιά, απλά οι απαιτήσεις των αγώνων είναι διαφορετικές».

Να σημειωθεί ότι πλην του Κωστούλα, εκτός 23άδας από τους 27 παίκτες που έχει πάρει ο Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Ολλανδία και Σερβία είναι ακόμα ο Κυζιρίδης και οι τιμωρημένοι Ζαφείρης, Σάλιακας.