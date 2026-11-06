Ο Ζορζέ Ζεσούς ανακοίνωσε τις κλήσεις της Πορτογαλίας για τους αγώνες του Nations League, με τον γιο του παλαίμαχου άσου του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Βαρέλα, Γκουστάβο, να περιλαμβάνεται κανονικά.

Ένα 24ώρο μετά την γνωστοποίηση της είδησης πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποσύρεται από τα καθήκοντα του με την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας, Ζορζέ Ζεσούς, ανακοίνωσε την αποστολή για τα εναπομείναντα παιχνίδια στη League A του Nations League.

Αρχικά οι Ίβηρες θα φιλοξενήσουν στην Μπράγκα τη Δανία (14/11) και τρεις ημέρες αργότερα (17/11) θα ταξιδέψουν στο Κάρντιφ για να αναμετρηθούν με την Ουαλία, έχοντας εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, καθώς έχουν κάνει το 4/4, με 12 βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Στην πρώτη... μετά-Ρονάλντο αποστολή ο 72χρόνος προπονητής συμπεριέλαβε όλους τους αστέρες της χώρας, ενώ υπήρχε και μία νέα προσθήκη. Συγκεκριμένα, ο Ζεσούς κάλεσε για πρώτη φορά τον γιο του παλαίμαχου άσου του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Βαρέλα, Γκουστάβο, ο οποίος βρίσκεται σε τρελή φόρμα, όντας πρώτος σκόρερ της Serie A, παίζοντας με τη φανέλα της Μόντσα.

Os convocados para os próximos desafios da Liga das Nações 2026/27 🗺️👀 #NationsLeague https://t.co/ANBq1844PQ — Portugal (@selecaoportugal) November 6, 2026

Αναλυτικά οι κλήσεις της Πορτογαλίας

Τερματοφύλακες

Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο)

Ρούι Σίλβα (Σπόρτινγκ)

Σαμουέλ Σοάρες (Μπενφίκα)

Αμυντικοί

Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα)

Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Αλμπέρτο Κόστα (Πόρτο)

Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι)

Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ)

Σίλβα (Μπόρνμουθ)

Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ)

Νούνο Ταβάρες (Λάτσιο)

Μέσοι

Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ)

Ζοάο Παλίνια (Μπενφίκα)

Ματέους Φερνάντες (Τότεναμ)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Επιθετικοί

Πέδρο Νέτο (Τσέλσι)

Φρανσίσκο Τρινκάο (Αλ Αχλί)

Ραφαέλ Λεάο (Γαλατασαράι)

Ζεοβάνι Κέντα (Τσέλσι)

Κάρλος Φορμπς (Κλαμπ Μπριζ)

Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ)

Γκονσάλο Ράμος (Μίλαν)

Φάμπιο Σίλβα (Ντόρτμουντ)

Γκουστάβο Βαρέλα (Μόντσα)