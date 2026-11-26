Οι τρεις αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στη φάση ομίλων του Euro U21, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στο Βελιγράδι.

Λίγες μέρες μετά την ιστορική πρόκριση στο Euro U21, ύστερα από 25 χρόνια, η Εθνική Ελπίδων έμαθε τους τρεις αντιπάλους της στη φάση των Ομίλων του τουρνουά, με το Group της Ελλάδας να φιλοξενείται στη Σερβία.

Η Γαλανόλευκη τοποθετήθηκε στον 3ο Όμιλο, μαζί με Πορτογαλία, Κροατία και Τσεχία. Πρώτη αγωνιστική η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Χρβάτσκα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού στις 17 Ιουνίου στην Μπάτσκα Τόπολα και τελευταία τους Ίβηρες στο ίδιο γήπεδο, στις 23/6. Ενδιάμεσα η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα αντιμετωπίσει τους Τσέχους στις 20 Ιουνίου στη Λουζνίτσα.

Το τουρνουά θα κάνει σέντρα στις 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη φάση των νοκ άουτ.

Ο όμιλος της Εθνικής Ελπίδων