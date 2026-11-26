Εθνική Ελπίδων: Οι αντίπαλοι στη φάση των Ομίλων του Euro U21
Λίγες μέρες μετά την ιστορική πρόκριση στο Euro U21, ύστερα από 25 χρόνια, η Εθνική Ελπίδων έμαθε τους τρεις αντιπάλους της στη φάση των Ομίλων του τουρνουά, με το Group της Ελλάδας να φιλοξενείται στη Σερβία.
Η Γαλανόλευκη τοποθετήθηκε στον 3ο Όμιλο, μαζί με Πορτογαλία, Κροατία και Τσεχία. Πρώτη αγωνιστική η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Χρβάτσκα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού στις 17 Ιουνίου στην Μπάτσκα Τόπολα και τελευταία τους Ίβηρες στο ίδιο γήπεδο, στις 23/6. Ενδιάμεσα η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα αντιμετωπίσει τους Τσέχους στις 20 Ιουνίου στη Λουζνίτσα.
Το τουρνουά θα κάνει σέντρα στις 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη φάση των νοκ άουτ.
Ο όμιλος της Εθνικής Ελπίδων
- Πορτογαλία
- Κροατία
- Ελλάδα
- Τσεχία
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.