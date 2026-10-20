Ο Γκουστάβο Βαρέλα, γιος του παλαίμαχου άσου του ΠΑΟΚ Φερνάντο Βαρέλα, είναι δεύτερος σκόρερ στην Ιταλία με τη Μόντσα.

Ένα παιδί που μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν ball boy στην Τούμπα, αφού ο πατέρας του έπαιζε στον ΠΑΟΚ, είναι δυνατόν να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των σκόρερ στη Serie A και να χτυπάει την πόρτα της εθνικής Πορτογαλίας;

Η ζωή και το ποδόσφαιρο πάντα κρύβουν ωραίες ιστορίες και ο Γκουστάβο Βαρέλα συνεχίζει να γράφει τη δική του, σε μία γειτονική χώρα της Ελλάδας, όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Όπου αγάπησε και αγαπήθηκε.

Ο Φερνάντο Βαρέλα ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2016 με τη σύζυγό του και τους τρεις γιους του. Τον Γκουστάβο, που είναι ο μεγάλος, τον Τόμας και τον Λουρένσο. Ο πατέρας έπαιζε στον Δικέφαλο, οι γιοι στα τμήματα υποδομής του συλλόγου κι ενώ έκαναν τα πρώτα του βήματα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την πόλη που γεννήθηκαν.

Για έξι χρόνια ο Γκουστάβο, γεννημένος στις 30/1/05 έζησε στην Τούμπα. Έπαιξε στην Κ15, την Κ17, την Κ19. Είδε ματς από τη θύρα 4, από τα επίσημα, διετέλεσε και ball boy.

Ο πανηγυρισμός με τον μπαμπά

Σε ματς με την ΑΕΛ τη σεζόν 2017-18, ο Βαρέλα σκόραρε και έτρεξε πίσω από το τέρμα, όπου βρισκόταν ο Γκουστάβο. Ο 39χρονος πλέον Φερνάντο έβαλε τα κλάματα συγκινημένος και πανηγύρισε αγκαλιά με τον γιο του. Το 2019, όταν κι έληξε το συμβόλαιο, υπήρχε η πιθανότητα να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο Βαρέλα, όμως, είδε τους γιους του να βάζουν τα κλάματα. Δεν ήθελαν με τίποτα να χάσουν τους φίλους τους, να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη. Ανανέωσε έως το 2022 και ο Γκουστάβο συνέχισε να εξελίσσεται στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ.

Ο πατέρας αμυντικός, αυτός φορ. Με ύψος 1,84 είναι ένα θωρηκτό στην αντίπαλη περιοχή, όπως δυνατός ήταν και ο πατέρας του αμυντικά.

Ο Βαρέλα όταν αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετακόμισε στην Πορτογαλία με την οικογένειά του. Ο Γκουστάβο πήρε μεταγραφή στη Μπενφίκα και ο ΠΑΟΚ εισέπραξε τα τροφεία. Στη Β' ομάδα των Αετών, ο Γκουστάβο κατέγραψε 60 ματς με 15 γκολ και 4 ασίστ. Στην Κ23 της Μπενφίκα είχε 4 ματς κι 1 γκολ, ενώ στο Youth League με την ομάδα της Λισαβόνας έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και είχε 10 ματς και 7 γκολ.

Με την πρώτη ομάδα μέτρησε μία μόνο συμμετοχή. Στις 17/5/24 αγωνίστηκε αλλαγή για 15 λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα με τη Ρίο Άβερ, παίρνοντας τη θέση του Κάσπερ Τέγκστελντ. Ήταν την ίδια στιγμή στο χορτάρι με παίκτες όπως οι Οταμέντι, Νέβες, Ζοάο Μάριο, ενώ προπονητής ήταν ο Ρότζερ Σμιντ.

Η μεταγραφή στη Μόντσα

Την περασμένη σεζόν ο Γκουστάβο Βαρέλα δόθηκε δανεικός στη Ζιλ Βισέντε. Μέτρησε σε ηλικία 20 ετών 33 αγώνες (32 στο πρωτάθλημα) με 7 γκολ. Την ίδια στιγμή με την Ελπίδων της Πορτογαλίας έχει 4 γκολ σε 7 αγώνες. Οι ενδιαφερόμενοι αυξήθηκαν.

Η Μόντσα έδωσε 2,5 εκατ., ευρώ στη Μπενφίκα τον περασμένο Ιούλιο κι έκανε δικό της τον παίκτη έως το 2030. Στην Ιταλία ο Γκουστάβο Βαρέλα ξεκίνησε με απίστευτη φόρα. Σε 7 αγώνες έχει ήδη 8 γκολ! Τα δύο στο Κύπελλο κόντρα στην Αβελίνο και τα 6 στο πρωτάθλημα. Έχει σκοράρει στα 4 από τα 6 παιχνίδια που ξεκίνησε, διότι με την Πάρμα έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού. Σκόραρε στην ήττα με 4-1 από την Ίντερ, στην ήττα με 3-2 από την Ουντινέζε, πέτυχε 2 γκολ στη νίκη με 2-1 επί της Σασουόλο και ακόμα 2 το βράδυ της Δευτέρας στο 4-0 επί της Κάλιαρι. Δεν βρήκε δίχτυα στα ματς με τις Λέτσε, Λάτσιο.

Σύνολο 6 γκολ και δεύτερος σκόρερ μέχρι στιγμής στη Serie A. Πίσω από τον Ραϊμόντο της Φροζινόνε που έχει 7 και μαζί με τον διεθνή Ολλανδό φορ της Ρόμα, τον Μάλεν, που έχει 6. Πάνω από τον Γάλλο Ραμπιό της Μίλαν που έχει 4, όσα και τα αστέρια της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες και Μάρκους Τουράμ. Αν μη τι άλλο, το όνομά του θα συζητείται όλο και περισσότερο, με τον ίδιο να έχει χρηματιστηριακή αξία 5 εκατ. ευρώ, αλλά σύντομα θα είναι πολλαπλάσια. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν, πλάθει ωραίες ιστορίες και στο «καμπιονάτο» λάμπει ένα ball boy του ΠΑΟΚ...

Δείτε φωτογραφίες με τον Γκουστάβο Βαρέλα στην Τούμπα

